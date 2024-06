Presidenta de Evópoli descarta condicionar proyectos por agenda valórica: "El trabajo legislativo no puede ser transaccional"

La exministra y actual presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, abordó el debate al interior de Chile Vamos por los proyectos de eutanasia y aborto legal, anunciados por el Presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública del sábado pasado.

En diálogo con radio Infinita se refirió a los avances de la agenda valórica del Gobierno. “Es una agenda que ha estado presente. No me sorprende que vuelva a poner el tema, más aún cuando en la Cuenta Pública, él dio un giro bien importante en otros temas que venían en su programa, por ejemplo, en materia de seguridad e inversión privada. La agenda valórica no es un tema que divida a la derecha”.

En relación a condicionar el avance de la agenda legislativa tras el anuncio de los proyectos de eutanasia y aborto legal, la presidenta de Evópoli puntualizó en que “el trabajo legislativo no puede ser transaccional en esa forma, ya que las urgencias, cada una tiene su camino, y el deber legislativo es resolverlas. No se puede estar condicionando de un proyecto a otro”.

“Soy partidaria de discutir el proyecto de aborto legal, aunque personalmente no estoy de acuerdo con el aborto libre. Podemos abrir la discusión, pero tiene que tener profundidad y mucha prudencia. Lo peor es descalificar a todo aquél que diga que prefiere otra alternativa”, afirmó.

“En todos los temas que tienen el componente valórico es difícil tomar una postura como partido, porque hay diversidad también en estos temas complejos”, aclaró la presidenta de Evópoli.

Respecto al proyecto de eutanasia, Gloria Hutt concluyó que como partido les parece relevante “enfatizar un vacío enorme que hay en el cuidado paliativo. Creemos que ahí hay una urgencia que resolvería mucho de los casos”.

