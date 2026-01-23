Presidencia abre licitación por $100 millones para la transmisión del cambio de mando del 11 de marzo

El Gobierno comenzó los preparativos logísticos para la ceremonia de cambio de mando presidencial con la apertura de una licitación pública destinada a la transmisión oficial del acto, proceso que considera una inversión inicial de $100 millones.

La iniciativa, publicada en Mercado Público, corresponde a la primera contratación asociada al traspaso de la banda presidencial del Presidente Gabriel Boric al mandatario electo José Antonio Kast, aunque representa solo una parte del presupuesto total destinado a la ceremonia. De acuerdo con la ley de Presupuesto 2026, el Ejecutivo contempla un gasto global de $727 millones para este hito republicano.

Según los antecedentes de la licitación, el servicio contempla “la contratación del servicio de emisión y transmisión de la señal oficial del Cambio de Mando Presidencial 2026, el cual deberá cubrir los hitos ceremoniales y protocolares que se desarrollen en los siguientes puntos: Palacio de La Moneda, Residencia Presidencial Palacio Cerro Castillo y Congreso Nacional, el día 11 de marzo de 2026, conforme a la tradición republicana y a los procedimientos de carácter ceremonial y protocolar“.

En los documentos se añade que “lo anterior, se realizará de acuerdo con las condiciones y estipulaciones establecidas en las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás documentos que forman parte integrante de esta licitación”.

Como parte del proceso, las empresas interesadas realizaron visitas técnicas a los principales puntos de transmisión. La primera inspección se efectuó el 16 de enero en La Moneda, mientras que el 20 de enero se realizaron recorridos por el Palacio Cerro Castillo y el Congreso Nacional en Valparaíso.

El despliegue considera tres unidades móviles. La primera seguirá al Presidente Boric desde su domicilio en el barrio Yungay hasta La Moneda, registrando los honores protocolares, la fotografía oficial del gabinete y su salida rumbo a Valparaíso por la ruta 68.

El segundo móvil, denominado “feed”, estará destinado a Cerro Castillo, donde se grabará la llegada del nuevo gabinete de José Antonio Kast y su posterior traslado al Congreso.

El tercer móvil cubrirá la transmisión desde el Congreso Nacional, incluyendo la llegada de las nuevas autoridades, la ceremonia de cambio de mando, la salida del mandatario saliente y el juramento del nuevo gabinete.

De acuerdo con la licitación, “el servicio de emisión de la señal se requerirá para el día 11 de marzo de 2026, entre las 09:00 y 22:00 horas”.

Paralelamente, se conformó un equipo protocolar encargado de coordinar el traspaso de mando. La orden de servicio fue emitida desde Cancillería, designando como coordinador general del acto al embajador Christian Hodges-Nugent, director general del Ceremonial y Protocolo, mientras que como contraparte del equipo del Presidente electo fue nombrado el embajador James Sinclair.

El documento también establece otras coordinaciones clave, como el coordinador general adjunto Arturo Giadala, el coordinador ejecutivo Patricio Williams, el coordinador ceremonial e invitaciones Fabián Tort, los coordinadores de reuniones bilaterales Ricardo Cárdenas y Guillermo Martínez, el coordinador de aeropuerto Sergio Villagrán, la coordinadora de alojamiento Carolina Moraga, el coordinador de invitados especiales Carlos Bonomo y el coordinador de seguridad Cristián Castelli, jefe del Departamento de Protección de Personas Importantes.

Parte de este equipo estará a cargo de la organización de los invitados al cambio de mando. Desde Cancillería se informó que se cursaron invitaciones a todos los jefes de Estado de países con los que Chile mantiene relaciones diplomáticas.

