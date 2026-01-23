Presidence Boric emplaza al oficialismo y pide a partidos "ponerse a la altura" en medio de quiebre interno

La exclusión del Frente Amplio y el Partido Comunista del conclave organizado por el Socialismo Democrático generó críticas.

Ante ese escenario, el Presidente Gabriel Boric emplazó a las colectividades a que "de una vez por todas se pongan a la altura de la situación”.

El Mandatario insistió en que “la gente no quiere ver peleas, declaraciones cruzadas por la prensa. Al final del día, esas cosas terminan alejando a la gente de la política. Nos quieren ver trabajando, nos quieren ver unidos por Chile. Entonces, por favor, de una vez por todas, pónganse a la altura”.

Consultado por las críticas a la respuesta gubernamental frente a los incendios en Ñuble, Biobío y La Araucanía, el jefe de Estado defendió la gestión desplegada: “Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes (…) hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales en terreno”.

Recordó además que el Estado involucra múltiples instituciones y que cuestionar la acción equivale también a desconocer el trabajo de las Fuerzas Armadas, Senapred, municipios y gobernaciones regionales.

Además, Boric detalló las medidas de apoyo implementadas: el pago de la primera nómina de damnificados con ficha FIBE, la creación de un bolsillo electrónico de emergencia de 50 UF para viviendas con daños leves o medianos, un subsidio de retención laboral, asistencia técnica y apoyo de Sercotec para mipymes y cooperativas afectadas.

También se anunció una beca de emergencia de $200 mil por alumno y un apoyo anual de $700 mil para estudiantes de educación superior, dividido en hasta diez pagos adicionales a la beca BAES.

PURANOTICIA