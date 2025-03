Presentan proyecto que prohíbe entrega de título a médicos que no cumplan con periodo asistencial obligatorio

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) y su par Agustín Romero (Partido Republicano) presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la entrega del título a médicos especialistas que no cumplan con la devolución de recursos al Estado mediante el periodo de asistencia obligatorio.

Además, dispone de plazas preferenciales para profesionales de un mismo matrimonio o en Acuerdo de Unión Civil.

Respecto a la iniciativa, el parlamentario del PR señaló que se presenta “en el contexto de la Comisión Investigadora de Listas de Espera, y es es uno que hace exigible realmente el periodo asistencial obligatorio”.

A modo de ejemplo, expuso que “el año 2022 tenía que devolver su especialidad un oncólogo en el centro adosado de oncología del Hospital Carlos Van Buren por cuatro años, después del Estado haber financiado su especialidad y haberle dado un estipendio mientras se formaba en la Universidad de Chile. Ese oncólogo nunca llegó a trabajar al centro oncológico adosado y hoy está trabajando en una clínica de Viña del Mar, donde justamente el Hospital Carlos Van Buren debe comprar prestaciones producto de la falta de oncólogos. Y el juicio para que devuelva los recursos de su periodo de formación aún está en curso, sin un término esperado”.

“Como este, hay cientos de ejemplos en nuestro país. Un porcentaje minoritario de los médicos ensucia el periodo asistencial obligatorio, la devolución de la especialidad, por no cumplirlo”, agregó.

Considerando este tipo de situaciones, el legislador afirmó que “este proyecto de ley ataca este problema, haciendo obligatorio el periodo asistencial ya que si no lo cumple no recibe el título de especialista o subespecialista. Adicionalmente, generando una modificación para que especialistas que se hayan formado y que sean parte de un mismo matrimonio o Acuerdo de Unión Civil, tengan una plaza de destinación en el mismo servicio de salud”.

“Este le pone un coto finalmente a un problema que tiene años en nuestro sistema, que es que todos los especialistas -que no es generalizado, pero en especialidades muy críticas- no devuelven la inversión del Estado en formación de especialistas a través que no reciban su título si es que no devuelven este periodo”, concluyó el diputado radical.

Por su parte, el diputado Romero destacó que “hemos pensando en un proyecto que no significa más gasto para el fisco, no es más burocracia estatal, lo que significa es poner un tema urgente en la gestión”.

“Más de 3 millones de las atenciones que hoy están postergadas en listas de espera se refieren a consultas de especialidad, y lo que nos falta son especialistas. El Estado hace un esfuerzo enorme por formar especialistas, pero este esfuerzo no se traduce en la oferta médica que requiere nuestro sistema de salud”, agregó.

Finalmente, recalcó que “no queremos que paguen una multa, no queremos que le devuelvan la plata al Fisco, lo que queremos es la oportunidad de que esos especialistas atiendan a los chilenos. Por esa razón este proyecto es fundamental”.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA