Presentan proyecto para rebajar sueldos y reducir integrantes del Coordinador Eléctrico Nacional

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) presentó un proyecto para rebajar los sueldos del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y su panel de expertos, además de reducir el número de sus miembros, tras la polémica por las tarifas.

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional que operen interconectadas entre sí.

La moción comenzó a ser revisada en la Comisión de Energía de la Cámara y tiene como objetivos reducir la composición de estos organismos y las remuneraciones de sus integrantes. En el caso del panel, propone rebajar de siete a cinco sus miembros. En cuanto a las remuneraciones, las reduce de 320 UTM a 120 o 110 UTM, es decir, de cerca de $22.250.000 a $8.345.000, aproximadamente.

En tanto, para el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, propone reducir de cinco a tres sus integrantes, así como establecer un tope de 130 UTM mensuales de remuneración bruta a los consejeros ($9.040.000 aprox.).

En la última sesión participó el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, quien destacó la importancia de consultar a los actuales representantes su parecer del proyecto. En cuanto a las remuneraciones, solo señaló que éstas deben analizarse en conjunto con las inhabilidades, para asegurar la idoneidad requerida.

Por su parte, las y los integrantes de la comisión acordaron solicitar información sobre la escala de remuneraciones de instituciones como el Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo y organismos fiscalizadores como superintendencias y el Servicio de Impuestos Internos. Esto, para tenerlas como referencia de análisis.

El diputado Nelson Venegas manifestó su preocupación por el sistema de sanciones y multas conque hoy opera el sistema. En su intervención, explicó que en algunos casos resulta más conveniente para las empresas pagar multas que cumplir la normativa.

Sobre esto, el ministro García sostuvo que existen múltiples ámbitos de perfeccionamiento en la gobernanza del sector eléctrico. En esta línea, señaló que actualmente se evalúa el marco regulatorio de la distribución y transmisión eléctrica, así como el rol de la Comisión Nacional de Energía, la SEC y el Coordinador Eléctrico, con miras a formular propuestas administrativas y legislativas para el próximo gobierno.

