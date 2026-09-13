Preocupación del Gobierno por posible prescripción en el caso de Mariana Sepúlveda

La posibilidad de que la causa por la desaparición de Mariana Sepúlveda termine prescrita generó preocupación en el Gobierno. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, abordó el caso y expresó su respaldo a la familia de la mujer, cuyo paradero se desconoce desde hace 18 años.

Sus declaraciones se producen después de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizara este viernes a Ghislain Quiroz, quien confesó ser el supuesto responsable del crimen.

La Fiscalía formalizó al imputado por homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal. El tribunal decretó su internación provisoria en una unidad de salud de Gendarmería y programó para el próximo 15 de octubre una audiencia en la que se discutirá la eventual prescripción de la causa.

Frente a este escenario, Marín manifestó la preocupación de su cartera por las consecuencias que podría tener la aplicación de esta figura jurídica.

“Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lamentamos profundamente que la justicia haya confirmado el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del delito”, sostuvo.

La secretaria de Estado también expresó su cercanía con los familiares de Mariana y apuntó a la sensación de impunidad que podría generar el desenlace judicial del caso.

“Nos ponemos en el lugar de la madre, de la familia de Mariana, y vemos con impotencia cómo el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad”, señaló.

Marín agregó que la situación ya fue abordada con el Ministerio de Justicia. “Ya nos hemos puesto en contacto junto al ministro de Justicia, y hemos manifestado nuestra preocupación respecto de la prescripción en estos casos que han afectado especialmente a una mujer”, afirmó.

La discusión sobre la prescripción también fue abordada durante la formalización. El fiscal Marcelo Cabrera explicó que se trata de una materia jurídica vinculada a los plazos y a la posibilidad de que estos hayan sido interrumpidos o suspendidos. “Es una discusión bien técnica”, indicó.

A esto se suma la situación de salud del imputado. Su defensa, encabezada por la abogada Monserrat Sanzana, informó que Quiroz mantiene “un diagnóstico de una discapacidad cognitiva”.

El Servicio Médico Legal realizó peritajes destinados a establecer su condición mental, cuyos resultados todavía están pendientes. Según explicó Cabrera, ese antecedente “va a ser fundamental para ver cómo se continúa la causa, bajo el alero de un procedimiento especial o bajo un procedimiento normal ordinario”.

La audiencia fijada para el 15 de octubre será clave para determinar el futuro de la investigación y resolver la discusión jurídica respecto de la prescripción de la causa.

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