Predominio independiente marca la segunda línea del futuro gobierno de Kast

El presidente electo José Antonio Kast oficializó el pasado sábado la nómina de delegados presidenciales y subsecretarios que asumirán funciones a partir del 11 de marzo, confirmando un marcado predominio de figuras independientes en la segunda línea de su futuro gobierno. El anuncio se realizó en el Hotel Radisson Blue de Las Condes, tras un leve retraso producto de la gira internacional que el mandatario electo realizó por Europa.

La definición se suma a la presentación previa del gabinete ministerial, que ya había evidenciado un bajo peso de los partidos políticos del bloque oficialista. En esta oportunidad, 32 de los 40 cargos designados quedaron en manos de independientes, mientras que Republicanos, Renovación Nacional y otras colectividades tendrán una participación acotada. La situación generó cuestionamientos en sectores de Chile Vamos, donde algunos dirigentes esperaban una mayor representación.

Durante la ceremonia, Kast pidió disculpas por la demora y reiteró que su administración se concibe como un “gobierno de emergencia”. “Tenemos el equipo completo para los desafíos que se nos vienen. En las próximas semanas comenzaremos una intensa jornada de trabajo y esperamos siempre tener la mejor relación con los medios de comunicación”, afirmó el presidente electo.

Desde el equipo entrante, la futura subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, señaló que el énfasis estará puesto en seguridad, reconstrucción y gestión urgente, mientras que el próximo delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, recalcó que “las personas están antes que las diferencias políticas” y que el trabajo en terreno será clave desde el primer día de gobierno.

Kast también respondió a las críticas por la escasa presencia partidaria, señalando que “un gobierno es mucho más amplio que ministros, subsecretarios y delegados”, y anunció la creación de un comisionado para la Macrozona Norte, destinado a coordinar acciones interministeriales. La única definición pendiente es la subsecretaría de Fuerzas Armadas, cuyo nombramiento se anunciaría antes del cambio de mando, cerrando así la estructura completa del próximo Ejecutivo.

PURANOTICIA