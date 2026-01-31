Precipitaciones provocan deslizamiento en Farellones: Bomberos despliega seis unidades

Un episodio de remoción en masa se registró durante la tarde de este sábado en el Camino a Farellones, en la comuna de Lo Barnechea, obligando al despliegue de equipos de emergencia en el sector cordillerano de la capital.

De acuerdo con antecedentes preliminares entregados por personal en terreno, el deslizamiento ocurrió a la altura del sector Puente Ñihue, dejando a cerca de 20 personas aisladas. Hasta el momento, no se reportan lesionados.

La situación se produjo en medio de las precipitaciones que han afectado al sector oriente de la Región Metropolitana, las cuales han provocado además deslizamientos de tierra, caída de rocas e inundaciones en diferentes tramos de la ruta.

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Santiago despachó seis unidades con el objetivo de evaluar la magnitud del incidente y brindar apoyo a las personas que quedaron sin conectividad por el derrumbe.

Desde la institución y autoridades locales llamaron a extremar las precauciones, debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos eventos similares. En tanto, se continúa monitoreando la evolución de la emergencia mientras se trabaja en definir medidas para restablecer la conectividad del Camino a Farellones.

