PPD en pie de guerra por inesperada salida de Eduardo Vergara: ''Incomprensible y decepcionante''

A lo largo de la administración del Presidente Gabriel Boric, el Partido Por la Democracia (PPD) se ha molestado varias veces con las decisiones que se toman en La Moneda y que termina por repercutir en la colectividad.

Pero nunca tanto como con la salida de Eduardo Vergara de la subsecretaría de Prevención del Delito, lo que, según publica La Tercera, enfureció a la militancia del partido encabezado por el senador Jaime Quintana como nunca antes había pasado.

Aunque desde La Moneda deslizaron que Vergara renunció a su cargo, lo cierto es que fue removido. La decisión lo tomó por sorpresa a él, y aún más al partido, pues como colectividad -a diferencia de La Moneda- tenían una buena evaluación de su desempeño en el cargo, que asumió en marzo de 2022, al inicio del gobierno.

No se explican la decisión, pese a que comienzos de octubre, conscientes de que existían críticas al interior del oficialismo en contra de la gestión de Vergara, la directiva de Quintana agendó un encuentro con él para hacer ver que lo respaldaban.

Por lo mismo, rápidamente, luego que se supo de su salida, los chats que comparte la militancia se llenaron de reclamos y muestras de molestia.

En el partido están dolidos. Enfatizan que no era algo que esperaban debido a que Vergara, quien fue reemplazado por Carolina Leitao (independiente), fue de los militantes PPD que más ilusionado estaba con la figura de Boric durante su campaña presidencial, de la que participó activamente.

De hecho, él fue uno de los primeros fichajes del comando que pertenecía a la ex Concertación, en un esfuerzo por reforzar la candidatura del hoy Mandatario de cara a la segunda vuelta, en uno de los mayores flancos del entonces abanderado de Apruebo Dignidad: la seguridad.

Quintana reconoció que “lo de Vergara nos sorprendió. Se resiente su salida. Él estaba haciendo un muy buen trabajo en los territorios”.

Así como el timonel, son varias las voces al interior del PPD las que lamentan la remoción del hoy exsubsecretario. El exministro Sergio Bitar dijo que “me sorprende, no me la explico, ha tenido un buen desempeño, es un experto en cuestiones de seguridad, fue director Ejecutivo de Chile 21, institución de la cual yo soy director (...). No tengo ningún antecedente que pudiera explicar una salida”.

Además, “lo que yo sé es que el Presidente Boric le consultaba antes de ser Presidente, en los programas. Él tenía una cercanía de asistencia técnica en esa materia. Me sorprende”, insistió Bitar.

“Incomprensible y decepcionante que a través de la salida de Vergara se pretenda que el PPD pague los costos del caso Monsalve”, dijo por su parte el exdiputado Marco Antonio Núñez, quien integra la comisión política del partido.

En ese sentido comentó que “se instala la conversación sobre el sentido de permanencia en una alianza en el que se nos subvalora y toma fuerza la idea de fortalecer el Socialismo Democrático a través de un candidato presidencial y una lista parlamentaria propia”.

El expresidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto sostuvo que “es de especial sorpresa su salida, más cuando hay un contexto de una grave crisis de seguridad y la crisis también del caso del ex subsecretario Monsalve, que ha afectado a esa cartera. Evidentemente, él (Vergara) termina pagando los costos de la crisis del exsubsecretario Monsalve”.

Más allá del dolor por la salida, Quintana abrió la puerta a una alternativa que, hasta ahora, no estaba contemplada. “Efectivamente (él) tiene potencial electoral”, dijo.

Pese a los esfuerzos de La Moneda por instalar que él sale para asumir una carrera parlamentaria, eso no estaba en los planes del Partido Por la Democracia, confiaban en que Vergara pudiera mantenerse en su cargo hasta que concluya la administración de Boric. Sin embargo, con él fuera de Palacio, la carrera al Parlamento es una posibilidad.

Sobre ese punto, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) reconoció que Vergara le comunicó personalmente que “está pensando en posibilidades futuras (...). Todos sabemos que hay un requisito constitucional que cumplir para evaluar candidaturas el próximo año, así que desde ese punto de vista uno tiene que agradecer el compromiso, la gestión que lleva adelante”.

“Agradezco la oportunidad y la confianza del Presidente Gabriel Boric, los alcaldes, parlamentarios y gobernadores, así como también a todas las funcionarias y funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con los que trabajamos juntos durante estos casi tres años de gestión para hacer de la agenda de seguridad una política de Estado prioritaria para mejorar la calidad de vida de las personas”, escribió Vergara en su cuenta de X.

Más allá de la salida en sí, en el PPD también molestó que no hayan sido “recompensados” con nombramiento. Si bien Jimena Jara, quien asumió la subsecretaría de Culturas en reemplazo de Noela Salas, es cercana partido, en la colectividad consideran que eso no es suficiente como para subsanar el daño que causa en el partido la salida de Vergara.

En la colectividad reconocen que lo único que los habría dejado satisfechos sería instalar a uno de sus filas en la subsecretaría de Justicia, donde finalmente fue nombrado Ernesto Muñoz, del Partido Liberal.

Su militancia molestó aún más al PPD, pues consideran que las recientes elecciones municipales y regionales dieron cuenta de que la colectividad liderada por Juan Carlos Urzúa está disminuida a nivel nacional.

Los liberales, por otra parte, defienden el nombramiento -que fue propuesto por ellos mismos- y celebran que lograron una mayor representación en el gabinete, con un total de tres subsecretarios. Eso sí, aún sin ningún ministro.

