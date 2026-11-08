PPD afirma que acusación constitucional contra ministro Rabat está a un 99%

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, está prácticamente terminada y que será presentada en los próximos días. Aseguró que el libelo contempla tres líneas de argumentación jurídica y acusó al secretario de Estado de exceder sus atribuciones al interpretar la ley para conceder rebajas de condenas.

“La acusación constitucional continúa a paso firme construyéndose. Estamos en la etapa final. Yo diría que estamos a un 99% de la elaboración del texto. Ya los argumentos jurídicos, legales, constitucionales y relativos a tratados internacionales ya están establecidos”, indicó Soto en entrevista con TVN.

Añadió que “por lo tanto, en las próximas horas, en los próximos días se van a hacer las últimas revisiones (...) En los próximos días se va a presentar sin duda alguna”.

“Hemos determinado varias infracciones legales, constitucionales y de tratados internacionales por parte del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat. Estamos trabajando por la línea de tres argumentos jurídicos”, explicó el parlamentario.

Para Soto, “más allá de la discusión jurídica que debe estar siempre entregada a los tribunales respecto de su interpretación, no le corresponde a un ministro de Estado atribuirse facultades jurisdiccionales para estar interpretando en uno o en otro sentido. Lo que debió haber hecho es aplicar la ley”.

“Lo que dice la ley es que para ese tipo de delincuentes y criminales no proceden este tipo de beneficios y no fue lo que hizo”, añadió.

Cuestionó que “todavía no entrega los decretos. Todavía no hay transparencia. Si aquí hay opacidad, se está ocultando información”.

“Si la crisis se ha postergado y se ha profundizado es porque el Presidente Kast no le ha solicitado la renuncia a su ministro y lo sigue respaldando bajo el riesgo de que la impopularidad del ministro termine permeando al propio Presidente y a su gobierno, eso ya está ocurriendo”, dijo Soto.

Y diagnosticó que “el Gobierno debe hacer un golpe de timón, un cambio de dirección, un cambio de rumbo y a quien le corresponde asumir ese liderazgo es al Presidente. A él lo pusieron en la moneda, no al ministro Rabat”.

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