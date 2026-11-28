Tres sujetos fueron detenidos por Carabineros de la 43ª Comisaría de Peñalolén, luego de un procedimiento originado por una denuncia de amenazas de muerte en contra de una mujer, quien señaló haber sido intimidada por individuos que mantenían un arma de fuego al interior de un domicilio.

El hecho ocurrió cuando personal de la Prefectura Oriente, que se encontraban desplegados en servicios preventivos en el sector, fueron alertados por una mujer chilena de 28 años, que mientras transitaba por calle Los Cholos, fue amenazada de muerte por tres sujetos que se encontraban al interior de un inmueble, presuntamente a raíz de problemas anteriores.

La denunciante entregó antecedentes que permitieron identificar a los presuntos autores. Ante la situación y en contexto de flagrancia, el personal policial ingresó al domicilio, logrando la detención de tres individuos e incautando armamento y otras especies.

Entre los elementos decomisados se encuentra un arma de fabricación artesanal, sin munición; una pistola a fogueo marca Bruni de calibre 9 milímetros, que mantenía dos cartuchos en su interior; y tres armas blancas de fabricación artesanal.

Asimismo, durante el procedimiento se registraron otras dos detenciones por el delito de oponerse a la acción de Carabineros, correspondientes a dos hombres adultos.

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, mientras que los detenidos se mantienen a la espera de conocer su situación judicial.

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