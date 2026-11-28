El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper instó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a presentar antes de fin de año una reforma laboral integral y anunció que se requiere un mayor gasto en subsidios a la contratación y créditos para las pymes, ante lo que calificó como una grave crisis del empleo.

“Creo que es un hecho que, por una serie de decisiones que se han tomado en el tiempo, tenemos un problema laboral grave. Creo que no hemos logrado una ecuación bien construida entre garantizar estabilidad laboral y, al mismo tiempo, generar empleo”, comento Schalper en entrevista con Radio Bío Bío.

Agregó que “yo insto al ministro Quiroz a presentar, antes que termine el año, una reforma laboral profunda que ponga en discusión cómo estamos considerando las jornadas laborales, cómo estamos considerando la ley Karin, cómo estamos considerando el tema del sueldo mínimo. Tenemos que reconocer que las decisiones que se han tomado en los últimos diez años en materia laboral están siendo un tapón para la contratación”.

“En segundo lugar, insto también al ministro Quiroz a ser mucho más agresivo en los subsidios a la contratación y en los estímulos al crédito Fogape. Necesitamos un Gobierno mucho más audaz en materia laboral y yo insto al ministro Quiroz a ser mucho más enfático en ambas cosas: en presentar una reforma laboral integral y en tener mucha más disposición presupuestaria para ir a enfrentar esta crisis laboral”.

Consultado sobre cómo se ha manejado el Gobierno en esta crisis, el diputado señaló que “hasta aquí me parece que la respuesta no ha estado a la altura de la envergadura del problema. Cuando se hablaba de un Gobierno de emergencia, yo creo que aquí como nunca hay que tener un Gobierno de ultraemergencia”.

“A mí no me gusta ponerme en el plano negativo. Este es un Gobierno que ha hecho cambios importantes en materia tributaria, en materia de seguridad y, con el mismo sentido de urgencia, tenemos que enfrentar el desafío laboral”, añadió.

Y concluyó que “hay que tomar decisiones drásticas y hacer una reforma laboral antes de que termine el año, y antes de que termine el mes tenemos que anunciar un paquete de inyección de recursos muy relevante en subsidio a la contratación y en materia de créditos blandos para que las pymes puedan generar condiciones favorables”.

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