Postura del PC sobre Cuba tensiona a la izquierda, abre debate de alianzas en el PS y acerca posiciones con el Frente Amplio

Las definiciones ideológicas dentro de la izquierda volvieron a tensionarse tras nuevas defensas del régimen cubano desde el Partido Comunista, un escenario que en el socialismo comienza a reordenar alianzas y abre espacio a un eventual acercamiento con el Frente Amplio de cara al período opositor al gobierno de José Antonio Kast.

El episodio que reactivó el debate fue la declaración del abogado y militante comunista Hugo Gutiérrez, quien afirmó que “en este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”. Sus dichos generaron incomodidad en el Partido Socialista, no solo por el contraste con la postura de la exministra Jeannette Jara —quien reconoció déficits democráticos en la isla—, sino porque, según evalúan en la colectividad, evidencian la dificultad de proyectar una política de alianzas con un sector que mantiene esa lectura del régimen cubano.

La controversia se suma a otras señales recientes del PC. El presidente del partido, Lautaro Carmona, visitó Cuba entre el 17 y el 22 de enero, tras lo cual sostuvo en un informe político que “Cuba tiene su propia democracia y su propia institucionalidad, sostenidas en un pueblo consciente y ampliamente participativo”. Para sectores del PS, estos gestos refuerzan la distancia política en momentos en que deben redefinir su rol opositor.

Incluso la timonel socialista, la senadora Paulina Vodanovic, defendió a Jara y cuestionó actitudes que calificó como propias de la “cultura de la cancelación” dentro del PC. El episodio terminó por frenar un acercamiento que previamente había sido explorado entre ambas colectividades.

En paralelo, dentro del PS comenzó a instalarse una conversación sobre priorizar vínculos con el Frente Amplio, colectividad con la que comparten referentes ideológicos socialistas. El senador Gastón Saavedra planteó que “tras la derrota, es momento de reordenar la casa del PS. Tendremos que construir un nuevo relato, que reestablezca la valoración de la democracia como método de gobierno, que permite la participación, las elecciones libres, la libre expresión y el multipartidismo. Eso es principal en las ideas socialistas”.

El parlamentario añadió que “el nuevo relato del PS tendremos que conversarlo con los componentes del espectro socialista, el Socialismo Democrático, y ahí incluyo al FA, para desde ahí tener un relato común que es capaz, desde el socialismo, apostar por una nueva gobernanza para Chile, donde después seguramente vamos a tener que conversar con el PC. Pero primero ordenemos nuestra casa”.

Aunque el eventual entendimiento con el Frente Amplio no está exento de resistencias internas, algunos dirigentes socialistas lo consideran hoy más viable que una alianza inmediata con el PC. El jefe de bancada de senadores del PS, Juan Luis Castro, sostuvo que “espero que el FA haga su propia reflexión después de la derrota electoral, se encamine en un proyecto colectivo, dialogue más con el PS. Nosotros tenemos disposición. Y veamos si tenemos puntos de convergencia para el futuro, cosa que yo veo mucho más difícil con el PC, francamente”.

En esa misma línea, Castro subrayó la importancia de que el Frente Amplio pueda “desprenderse del PC”, recordando que ambas fuerzas compartieron coalición hasta 2023 en Apruebo Dignidad.

La idea de articular un polo socialista más amplio ya había sido mencionada por el diputado Daniel Manouchehri, quien sostuvo que “los partidos que son parte del Socialismo Democrático y el FA son los partidos que, a mi juicio, debiesen conformar una fuerza socialista en Chile. Eso es urgente. Las ideas socialistas están en el PS, en el PPD, pero también en el FA. Y la tarea es poder unir estas ideas y fuerzas socialistas en desafíos comunes”.

Así, mientras el Partido Comunista reafirma su postura sobre Cuba, en el socialismo se abre paso una discusión estratégica que podría redefinir el mapa de alianzas de la izquierda en el nuevo ciclo político.

