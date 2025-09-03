Portonazo en Huechuraba: Hombres armados golpean a una persona para robarle el vehículo

Un violento "portonazo" se registró la noche del martes en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana, donde un grupo de cinco delincuentes asaltó a un hombre para robarle su vehículo. La víctima fue golpeada con la empuñadura de un arma, sufriendo heridas que la obligaron a ser trasladada a un centro asistencial.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas en la calle El Roble, cuando el hombre llegaba a su casa y fue interceptado por un automóvil del que descendieron los asaltantes. La víctima relató a la prensa que fue golpeado con brutalidad, mientras que su esposa, quien presenció la agresión, aseguró que pensó que lo iban a matar.

El capitán de Carabineros, Rodrigo Avello, relató que los delincuentes golpearon a la víctima en la ceja izquierda y luego huyeron con el vehículo. Tras recibir la denuncia, Carabineros realizó el encargo del auto sustraído y, horas más tarde, encontró un vehículo de características similares que había sido incendiado.

La Fiscalía instruyó a personal especializado de Carabineros para que realice las pericias necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

PURANOTICIA