¿Por qué no entré?: Enríquez-Ominami emplazó a Jara por haber sido excluido de la Primaria

Marco Enríquez-Ominami y Jeannette Jara protagonizaron un incómodo intercambio durante el debate presidencial.

“Le pregunto a ella, es la líder de la coalición que no me dejó entrar. Ministra, ¿por qué no entré? ¿Por qué no fui a la Primaria?”.

Frente al cuestionamiento, la candidata oficialista se desmarcó del tema: “Yo quisiera ocupar mi minuto en los temas que le interesan a la gente, si les parece”.

El tenso momento se produjo luego de que Eduardo Artés cuestionara al exdiputado sobre su fallido intento de participar en la Primaria del oficialismo.

PURANOTICIA