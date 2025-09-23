Por primera vez, Chile es parte de la Lista Verde de áreas protegidas del mundo

Después de tres años de arduo trabajo, el Parque Nacional Cerro Castillo, ubicado en la Región de Aysén, ingresó esta semana a la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN).

Se trata de un gran hito para la conservación de la biodiversidad del país, ya que esta nómina está conformada por solo 87 áreas protegidas de 18 países del mundo, que han demostrado tener una gestión efectiva y, por lo tanto, cumplir con sus objetivos de conservación de la biodiversidad y desarrollo local.

“Estamos frente a un gran logro para la conservación efectiva de las áreas protegidas de Chile. Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado por nuestros profesionales, pero especialmente por el equipo de guardaparques del Parque Nacional Cerro Castillo, quienes con gran esfuerzo y compromiso demostraron que sí es posible implementar medidas y sistemas para elevar la gestión de las áreas a estándares internacionales”, señaló el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, felicitando, además, a quienes han sido sus socios en este proceso, la ONG Pew y el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.

El anuncio se dio luego que el Panel Internacional de Lista Verde UICN se reuniera y aprobara la certificación de este parque nacional, ya que ha demostrado cumplir un alto nivel de gestión medido por los 50 indicadores propuestos por el sistema Lista Verde.

Desde el Parque Nacional Cerro Castillo, su administrador Mario Alegría, señaló que “esta área protegida ha hecho su máximo esfuerzo por mejorar su gestión en distintas dimensiones. Sabemos que no somos un sitio perfecto, pero sí hemos tenido avances concretos mejorando nuestra vinculación con la comunidad, el monitoreo de especies, la planificación del área y, en general, nuestra eficiencia en la gestión”, y resaltó el rol de todo el equipo de guardaparques en este proceso, “porque son ellos quienes han liderado este proceso con determinación”.

Cabe recordar que Lista Verde funciona como un sistema que permite a las áreas postulantes identificar sus falencias en gestión y gobernanza, y las acompaña en el desarrollo de las mejoras necesarias para lograr la conservación efectiva de la naturaleza y sus diversos beneficios ecológicos, socioeconómicos, culturales y espirituales.

La gestión óptima es medida por un estándar que cuenta con 4 macro componentes, 17 criterios y 50 indicadores desarrollados y aprobados por los miembros de la UICN.

Cumpliendo con este estándar, el área protegida puede integrar la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas a nivel mundial.

En el caso particular del Parque Nacional Cerro Castillo, este postuló al sistema Lista Verde en 2022, año desde el cual ocurrieron diversos hitos y avances marcados por el desarrollo de una gobernanza participativa e inclusiva, la implementación de planes de manejo y la obtención de resultados positivos en la conservación de su biodiversidad, entre otros indicadores de gestión efectiva.

“Han sido tres años de arduo trabajo y compromiso por parte de las y los guardaparques y otros funcionarios del parque, que desde un inicio se alinearon con este objetivo de mejora continua de gestión.

Es gracias a ellos que hoy estamos celebrando que, por primera vez en la historia, un área protegida de Chile forme parte de una lista conformada por las áreas protegidas mejor gestionadas y protegidas del mundo. Este es un hito enorme para la conservación efectiva de la biodiversidad del país”, dijo por su parte Aldo Farías, coordinador de Conservación del Programa Austral Patagonia de la UACh.

La Lista Verde de la UICN, en efecto, se condice directamente con las iniciativas y metas de conservación y mejoramiento de gestión de áreas protegidas del país, como es —por ejemplo— la meta de proteger el 30 % del planeta al año 2030, surgido en la última COP15 de Biodiversidad.

Nació el 2012 como un mecanismo de apoyo a los gobiernos nacionales y otros actores interesados, para que puedan cumplir con las metas mundiales de conservación de la biodiversidad a través de la mejora en la gestión de las áreas protegidas y, en consecuencia, de la conservación efectiva de estas.

“Desde el equipo EAGL-Chile felicitamos al equipo del Parque Nacional Cerro Castillo por convertirse en la primera área protegida en Chile en integrarse a la Lista Verde de la UICN. El compromiso de los guardaparques, con el apoyo de CONAF y las organizaciones socias, muestran que la Lista Verde es más que una certificación: es una herramienta para mejorar la gestión", señalaron, finalmente, desde el grupo de expertos evaluadores de Lista Verde en Chile, EAGL por su sigla en inglés.

"Esperamos que este reconocimiento motive a otras áreas públicas, privadas y comunitarias a asumir este desafío”, finalizó dicha instancia, la cual tuvo la misión de evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión efectiva del parque, y recomendar al Panel Internacional de Lista Verde su certificación.

PURANOTICIA