Por "notable abandono de deberes": Chile Vamos ingresa libelo que acusa constitucionalmente a Ángela Vivanco y Sergio Muñoz

La bancada de Chile Vamos presentó un documento único como acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, con dos capítulos dedicados a cada supremo, “porque existe sólo una causa, que es el notable abandono de deberes”, explicó la jefa de la bancada RN, Ximena Ossandón.

“Esto tiene varias virtudes: primero que todo, va a existir una sola votación, una sola comisión que va a ver las dos causas, así que vamos a estar ahorrando tiempo legislativo. Y también, estamos haciendo esto para votar en contra de aquellas personas, independiente del sector con el que supuestamente tengan más cercanía, que no estén haciendo bien su trabajo en el sistema judicial”, indicó la parlamentaria.

El líbelo acusatorio da cuenta que Vivanco mantuvo contactos indebidos en el contexto de determinadas causas sin declarar la inhabilidad que le asistía, y de incurrir en injerencias indebidas en procesos de designación de determinados cargos públicos.

Ante lo revelado públicamente por los WhatsApp entre Hermosilla y Vivanco, se indica que el 9 de septiembre, la Corte Suprema “inició un proceso de remoción de la Ministra Ángela Vivanco, de conformidad con la atribución prevista en el inciso tercero del artículo 80 de la Constitución Política de la República, dando paso a la remoción a la tramitación del denominado cuaderno de remoción” de la ministra.

En el documento acusatorio, se destaca que el cuaderno de remoción informa “una serie de 6 hechos en particular que constituyen el sustento fáctico en virtud del cual la máxima instancia judicial conoce y resuelve la eventual destitución de la ministra”, hechos que pasaron a ser 8, según informó el 16 de septiembre la Corte Suprema.

Así, los diputados que presentaron la acusación precisan que ante los hechos conocidos que dieron “pie a la suspensión de la Sra. Ángela Vivanco, así como ante su eventual remoción del cargo que detenta, ha incurrido la ministra en dos ilícitos constitucionales que configuran la causal de notable abandono de deberes”.

Y exponen los ilícitos: “La ejecución de conductas que afectaron gravemente la imparcialidad e independencia con que debía obrar como Jueza en determinadas causas puestas bajo su conocimiento (...) y la materialización de actuaciones e injerencias indebidas en el contexto de procesos de designación de determinados cargos públicos con el objeto de beneficiar a terceros”.

Respecto al ministro Sergio Muñoz, que no se relaciona con el «Caso Audio», Chile Vamos lo cuestiona por anticipar un fallo que tendría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija; no manifestar su inhabilidad en la causa, y no denunciar a su hija por desempeñar su función judicial fuera de la jurisdicción correspondiente, supuesto caso que según el diputado UDI Juan Antonio Coloma es “uno de los hechos más escandalosos que hemos podido ver”.

El escrito consigna además que “comenta el contenido de una sentencia que se encontraba en acuerdo con una finalidad patrimonial en una descendiente directa”, agregando que el magistrado “conoció y falló una causa en donde existía un deber evidente de inhabilitarse dado el interés patrimonial de su hija”.

Se destaca, además, que el 23 de julio se presentó una denuncia en contra del magistrado ante la comisión de Ética de la Corte Suprema, “por la filtración de información confidencial y la anticipación de un fallo que produciría efectos patrimoniales importantes respecto de su hija, la juez titular del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, Graciel Muñoz Tapia”.

Por último, se hace notar que el patrimonio inmobiliario de la jueza Muñoz, según su declaración de intereses y patrimonio, pasó de 7 inmuebles en abril de 2017, a 24 inmuebles en junio de 2024.

Reacciones

Una vez oficializado el ingreso del escrito, la jefa de la bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, explicó que “hemos llevado adelante esta acusación como bloque político, en el entendido que, tal como lo ha dispuesto la Corte Suprema, se necesita despejar cualquier duda de redes al interior del máximo tribunal que atenten contra la independencia y la imparcialidad de los tribunales de justicia”.

Por su parte, Gustavo Benavente, Jefe Bancada UDI, expresó que “todos los antecedentes que hemos tenido a la vista justificaban la presentación de una acusación constitucional en contra de estos dos ministros de la Corte Suprema. Los hechos que se han descritos son absolutamente graves, dañan la fe pública y atentan contra la credibilidad de todo el sistema de justicia, que es fundamental para una democracia como la nuestra”.

“Por eso es que decidimos presentar estas acciones en contra de los ministros Muñoz y Vivanco, porque queremos que la ciudadanía vea que este tipo de situaciones, asociadas al tráfico de influencia, no tienen cabida en nuestro país y merecen ser sancionadas como corresponden”, añadió.

Por último, el diputado Jorge Guzmán, jefe de bancada Evópoli, manifestó que “desde Chile Vamos tenemos el compromiso de garantizar la transparencia, independencia, integridad y autonomía del Poder Judicial”.

“Los hechos acontecidos respecto del juez Sergio Muñoz y también de la jueza Ángela Vivanco nos obligan a ejercer nuestro rol fiscalizador en virtud de lo que nos faculta la Constitución para acusar constitucionalmente a los ministros por el incumplimiento de deberes, en este caso los deberes de prioridad, transparencia e independencia”, cerró el parlamentario.

