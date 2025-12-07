“Por Jara no votaré”: De Gregorio admite que podría apoyar a Kast o dejar el voto en blanco

De Gregorio descarta apoyo a Jara y abre opción de voto por Kast en la antesala del balotaje

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, agitó el ambiente político al afirmar que no votará por Jeannette Jara y que aún evalúa si apoyar a José Antonio Kast o repetir lo que hizo en 2021: votar en blanco. En conversación con La Tercera, sostuvo que su decisión “no es fácil”, pero enfatizó que tiene claridad absoluta respecto a la abanderada oficialista: “Por Jara no voy a votar”.

De Gregorio reconoció que apoyar a Kast “no es una decisión fácil por mi trayectoria de vida”, pero aseguró que no tiene animadversión hacia el candidato republicano e incluso estaría dispuesto a reunirse con él si fuese invitado. También sostuvo que un eventual gobierno de Kast no significaría un cambio brusco en el rumbo económico, proyectando para 2026 un crecimiento del PIB cercano al 2,5%, gane quien gane la elección.

El ex titular del Banco Central entregó una mirada crítica al estado actual del país. Según afirmó, no han existido quiebres de tendencia económica en los últimos tres gobiernos, incluyendo la administración de Gabriel Boric, pese a la pandemia y los retiros previsionales. A su juicio, los candidatos prometen acelerar el crecimiento, pero “es bastante más complejo de lo que plantean”. También cuestionó propuestas como eliminar el IVA a los medicamentos y el Fondo de Educación Superior (FES), al que calificó como un impuesto “injusto”.

Uno de los puntos más contundentes de su análisis fue sobre el proceso constitucional fallido. De Gregorio consideró que el texto rechazado habría implicado “un quiebre institucional riesgoso”, con un sistema más estatista y menor seguridad para la propiedad, por lo que calificó su rechazo como una decisión acertada.

Respecto a la candidatura de Jara, afirmó que, aunque la exministra ha moderado sus posiciones, la pertenencia de la candidata al PC influye en su evaluación, sosteniendo que el comunismo “es algo para estudiar en historia, no para guiar a un país próspero”. También expresó temor a que un eventual gobierno de Jara reabra debates que considera fuera de foco, como el sistema de financiamiento universitario.

Sobre su eventual apoyo a Kast, afirmó que un gobierno del republicano solo podría tener éxito si se abre más allá de su partido. Apuntó a que el PR mostró “falta de apertura” en el segundo proceso constitucional y que Kast debería incorporar equipos técnicos amplios, como los de Evelyn Matthei y centros de estudio como Horizontal, Pivotes e Idea País.

De Gregorio también comentó por qué figuras como Eduardo Frei o Ximena Rincón evalúan votar por Kast. A su juicio, no se han “derechizado”, sino que la izquierda “perdió el rumbo” al tomar posiciones más identitarias o radicales. Coincidió en que existen puntos comunes con Kast en materias esenciales como seguridad, crecimiento y reforma del Estado.

El economista aseguró que su decisión final la tomará dentro de la semana, pero insistió en que el desempeño del actual gobierno influye en su reflexión: “Este gobierno ha demostrado un gran déficit de gestión y visión del aparato público. Tal vez haya que darle la oportunidad a otros”.

