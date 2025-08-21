Por incidentes en Argentina: Canciller (s) dice que la prioridad es "garantizar que todos nuestros connacionales puedan volver"

La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se refirió a la situación de los hinchas tras los incidentes en el partido de Independiente y Universidad de Chile.

La autoridad comenzó lamentando los hechos de violencia y condenando “aquellas situaciones que han vivido nuestros compatriotas en el exterior, porque creemos que el fútbol es una actividad que nos debe convocar a todos, de una manera sana”.

“Nuestra prioridad, y por esa razón por la cual el Presidente de la República tomó la decisión de enviar al ministro del Interior a conversar con las autoridades y ver la situación de nuestros connacionales, es precisamente garantizar que todos nuestros connacionales puedan volver”.

“Que toda la hinchada de la Universidad de Chile que se encuentra en una condición particular pueda volver lo antes posible a nuestro país en buenas condiciones. Que las personas que están privadas de libertad puedan ser puestas a disposición, pero bajo el Estado de Derecho respecto a sus garantías fundamentales con los procesos que corresponde bajo la legislación argentina”, añadió.

Asimismo, dijo que se busca que “podamos tener garantías que las personas que están con algunas dificultades salud productos de heridas y de la situación que se vivió en ese partido puedan tener la posibilidad de estar ahí”.

"Sin lugar a dudas, esperamos que nuestros compatriotas puedan volver bajo la máxima protección y evitando nuevos incidentes, y por lo mismo, llamamos a la calma y a la tranquilidad, porque sabemos que hemos estado preocupados del día de ayer para garantizar que las personas puedan tener buen retorno a casa", precisó.

PURANOTICIA