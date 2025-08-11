Por fraude y malversación: Fiscalía acusa a ex alcalde Jadue en el caso Farmacias Populares

La Fiscalía ingresó ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la acusación contra el exalcalde Daniel Jadue en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares.

Según consignó La Tercera, el pasado viernes 8 de agosto, la fiscal Giovanna Herrera presentó la acusación contra la exautoridad comunal y el resto de los imputados en la causa. Además, entregó un disco duro con copia digital de la carpeta investigativa y comunicó el cierre de la indagatoria.

La acusación y otros asuntos serán discutidos en la audiencia del próximo 28 de agosto, donde las defensas de Jadue y del imputado Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de Achifarp, buscarán aplazar el cierre de la indagatoria.

Así lo expusieron los abogados de ambos ante el tribunal, momento en que se confirmó la audiencia programada para fin de mes.

“Atendido lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, y considerando que la defensa penal pública del imputado Óscar Jadue ha presentado, con fechas 30 y 31 de julio de 2025, un recurso de reposición en contra de la resolución que dejó sin efecto la audiencia de aumento de plazo de investigación, y una solicitud de cautela de garantías para efectos de establecer un plazo judicial de cierre de investigación, se fija audiencia para realizarse el día 28 de agosto de 2025, a las 10:00 horas”, se lee en la resolución de la jueza Paulina Moya.

Por su parte, la defensa de Muñoz señaló que “debido al interés de la defensa técnica de concretar diligencias investigativas en cautela de los derechos del imputado y de desarrollar una teoría del caso frente a un juicio oral”.

