Por ataques incendiarios y daños al vehículo del rector detienen a exalumno del INBA

Un exalumno del Internado Barros Arana (INBA), actualmente universitario de 19 años, fue detenido por su presunta participación en los delitos de lanzamiento de artefactos incendiarios, daños y desórdenes mientras era estudiante del establecimiento emblemático de la comuna de Santiago, en octubre de 2025.

De acuerdo con los antecedentes reunidos, el joven estaría vinculado a daños ocasionados al vehículo del rector del establecimiento, además de su presunta participación en el lanzamiento de artefactos incendiarios y otros desórdenes.

Con estos antecedentes, se solicitó al tribunal una orden de detención, junto con órdenes de entrada y registro para su domicilio y otros dos inmuebles asociados, con el objetivo de obtener evidencias de interés para la investigación.

Las órdenes judiciales fueron ejecutadas durante en tres domicilios ubicados en las comunas de Quinta Normal, Cerro Navia y Pedro Aguirre Cerda.

Durante el operativo se concretó la detención del imputado, de nacionalidad chilena, quien no mantiene antecedentes penales ni registra reiteraciones. Asimismo, las diligencias permitieron incautar distintos elementos de interés para el proceso investigativo.

El teniente coronel Fernando Bozo, jefe del OS9, señaló que "ocho sujetos encapuchados y vestidos con overoles blancos realizan graves disturbios al interior del Liceo Barros Arana, donde lanzan gran cantidad de bombas incendiarias al interior del colegio, y también se le producen graves daños a un vehículo particular de propiedad del rector del colegio".

"Una vez que realizamos y materializamos esta identificación y posicionamiento de este exalumno, hoy estudiante universitario de 19 años, cursaba el cuarto medio del año pasado, solicitamos su orden de detención", puntualizó.

Finalmente, el sujeto fue formalizado y quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse al INBA.

PURANOTICIA