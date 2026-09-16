Subsecretario del Interior descarta que reglamento de Seguridad Municipal cree una nueva causal de destitución de alcaldes

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó la polémica en torno al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y descartó que este incorpore una nueva causal de cesación del cargo para los alcaldes.

En conversación con Radio 13c, la autoridad explicó que los reglamentos cumplen la función de desarrollar los aspectos específicos establecidos previamente por una ley y que deben pasar por la revisión de la Contraloría General de la República.

Pavez señaló que "las leyes requieren muchas veces la ejecución del detalle a través de reglamentos que deben ser tomados de razón por la Contraloría para que se ajusten a la Ley".

En esa línea, sostuvo que el proceso de revisión y eventual diálogo en torno a un reglamento es habitual y forma parte de su tramitación.

"Es muy normal que en todos los ámbitos de la discusión parlamentaria, una vez que uno ingresa un reglamento haya una conversación. No funciona que el Presidente envíe un reglamento a la Contraloría y después el Presidente, digamos, se siente a esperarse en la Contraloría, le sube el dedito, le baja el dedito. Siempre hay una conversación", indicó.

DESCARTA NUEVA CAUSAL DE DESTITUCIÓN

El subsecretario explicó que la controversia se originó por la interpretación del alcance del reglamento de Seguridad Municipal y, específicamente, por la posibilidad de que este pudiera establecer una causal de destitución que no estuviera contemplada en la ley.

La autoridad explicó que "en ese contexto se ha generado una polémica respecto de la interpretación o el alcance que tiene el reglamento de Seguridad Municipal, uno de los reglamentos de la Ley de Seguridad Municipal, respecto a si traería o aparejaría una causal de destitución que no está en la ley. Y eso yo quiero descartarlo tajantemente".

Pavez sostuvo que los dichos del ministro Alvarado y Arrau apuntaban a que "descartamos que esté la intención y el texto de crear por reglamento una nueva causal de cesación, pero si hay, en el contexto del texto que se ha enviado a la Contraloría, alguna duda, siempre hay un espacio para corregirlo. Y eso no significa, necesariamente, o reconocer un error, o asumir una derrota política, o ceder a una presión. Eso es normal".

De esta manera, el subsecretario planteó que cualquier eventual precisión al texto puede realizarse durante el proceso de revisión ante la Contraloría, sin que ello implique necesariamente un cambio de posición por parte del Ejecutivo.

"Cuando el Ejecutivo ingresa reglamentos a la Contraloría siempre se produce una conversación y en ese espacio sin mediar conflicto político alguno, uno puede precisar este y otros aspectos porque la revisión que hace la Contraloría es que se ajuste el texto a la ley, y en eso no hay ningún problema de despejar cualquier duda", subrayó.

Con estas declaraciones, Pavez volvió a descartar que el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal establezca una nueva causal de cesación del cargo para los alcaldes, y enfatizó que el proceso ante la Contraloría contempla espacios para aclarar o precisar eventuales dudas respecto del contenido del documento.

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