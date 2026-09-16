Vicepresidenta de la AChM tilda de "torpe" decisión de incluir causal de destitución en Ley de Seguridad Municipal

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), Karina Delfino, cuestionó duramente el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, particularmente por incorporar una causal de destitución de alcaldes. A juicio de la jefa comunal, la medida representa “un quiebre” entre el Gobierno y los municipios y calificó de “torpe” la decisión del Ejecutivo.

“El sentido de la Ley de Seguridad Municipal es poder fortalecer nuestras atribuciones, reconocer el rol de los inspectores de seguridad en materia de seguridad municipal, y reconocer el rol de los municipios en materia de seguridad pública. Incorporar en ese reglamento la causal de destitución de los alcaldes es un quiebre entre ellos y nosotros”, criticó Delfino en entrevista con Radio Universidad de Chile.

La alcaldesa sostuvo además que la decisión del Gobierno constituye “un error grave”, argumentando que la causal de destitución ya está contemplada en la legislación vigente.

“Y afirmó que “creo que, la verdad, es un error grave por parte del Gobierno. No tiene ningún sentido porque además la causal de destitución está contemplada en la ley orgánica, entonces además a nuestro juicio consideramos que es ilegal e incluso podría ser inconstitucional”.

Delfino cuestionó que el Ejecutivo centre la discusión en la relación con los alcaldes en lugar de abordar las problemáticas de seguridad que afectan a los municipios.

“El gobierno en vez de enfocarse en lo importante, que es cómo se soluciona el problema de la seguridad para nuestros vecinos y vecinas, se enfrasca en una discusión y en una diferencia con los alcaldes y alcaldesas”, aseguró la alcaldesa de Quinta Normal.

En esa línea, también reprochó que el contenido del reglamento no haya sido conversado previamente con las asociaciones municipales, pese a reuniones sostenidas con autoridades de Gobierno.

Y cuestionó que “no entiendo por qué (el Gobierno) no lo conversó con los alcaldes, porque además nosotros tuvimos un par de reuniones en la cual el subsecretario a nosotros nos comentó cuál iban a ser los términos del reglamento, y cuando se incorpora el reglamento lo hacen sin conversar con nosotros”.

“Contamos con asociaciones municipales que son representativas, entonces perfectamente se podría haber conversado con alcaldes y alcaldesas de distinto color político”, añadió Delfino.

La vicepresidenta de la Achm aseguró además que las primeras críticas al reglamento provinieron desde distintos sectores políticos, incluyendo alcaldes de derecha.

Y contó que “las primeras críticas a propósito de esto surgen de alcaldes del sector de la derecha. Entonces la verdad creo que es un error, creo que no tiene sentido y creo que en esto el Gobierno fue torpe”

Para Delfino, los municipios deberían ser considerados aliados por el Ejecutivo en la implementación de las políticas de seguridad, especialmente porque la Ley de Seguridad Municipal busca fortalecer su participación en esta materia.

“Porque al final debiera tener a los alcaldes y alcaldesas como aliados en el territorio, porque además la Ley de Seguridad Municipal lo que reconoce es nuestro rol y lo que norma son nuestras acciones, pero siempre es una función colaborativa de las policías”, comentó.

La alcaldesa aseguró que el rechazo al reglamento trasciende las diferencias políticas y que existiría una postura compartida entre distintos jefes comunales.

Y añadió que “todos los alcaldes y alcaldesas, indistintamente su color político, están en contra de esta normativa (...) de hecho, salió el alcalde Desbordes, el alcalde Alessandri de Lo Barnechea, diciendo expresamente que estaban en contra de la normativa, pero además solicitando el retiro del reglamento”.

Delfino planteó que el Gobierno aún tendría espacio para revisar la medida y alcanzar un acuerdo con los municipios, en lugar de mantener la disputa.

“Creo que no resta nada sentarse a conversar con los alcaldes, mejorar esta iniciativa e incorporar un reglamento en el fondo que estemos todos de acuerdo. Pero no, lo que decide el Gobierno es pelearse con los alcaldes, decir que no lo va a retirar y en el fondo seguir una discusión que creo que a las personas además no les hace sentido”, criticó.

EVENTUAL RECURSO DE CONTRALORÍA

La alcaldesa de Quinta Normal adelantó que este miércoles sostendrán una reunión con el subsecretario de la Subsecretaría de Prevención del Delito, instancia en la que buscarán plantear sus reparos al reglamento.

La alcaldesa de Quinta Normal aseguró en la entrevista que este miércoles se reunirán con el subsecretario de la Subsecretaría Prevención del Delito para “plantear todas estas diferencias”.

Junto con ello, Delfino apuntó al proceso que deberá seguir el reglamento ante la Contraloría General de la República y anticipó que, de mantenerse la situación, los municipios podrían recurrir a acciones legales.

“Y bueno, queda obviamente la tramitación propiamente tal de la Contraloría General de la República. Si esto continúa así, evidentemente que van a haber algunas acciones legales que nosotros también vamos a activar y a realizar como alcaldes y alcaldesas”, comentó.

Finalmente, la jefa comunal insistió en que, a su juicio, el reglamento desvía el foco de la discusión sobre seguridad y plantea una materia que debería ser abordada mediante un debate legislativo más amplio.

Y afirmó que “esto es una materia en la cual estamos todos pensando igual, independiente de nuestra distinción política, porque creemos que saca del foco, que no tiene sentido, que es ilegal, y que además es materia de una discusión legislativa más profunda”.

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