Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile advierte que reglamento de Seguridad Municipal "genera confusión"

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, cuestionó el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y afirmó que "genera confusión", aunque destacó la disposición de la Subsecretaría de Prevención del Delito para introducir modificaciones al documento.

“El reglamento es un documento de 52 páginas, bien contundente, y que evidentemente puede tener ciertos temas que, por redacción, incluso por fondo, tengan alguna inconsistencia. Nosotros hemos levantado no solamente eso, sino que algunos otros temas dentro del reglamento, y lo hemos estado conversando con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y hay total disposición para poder modificarlo, que es lo importante”, afirmó Palacios en entrevista con Radio Agricultura.

Sin embargo, el también alcalde de La Reina puso el foco en la necesidad de acelerar la tramitación de la Ley Corta de Seguridad Municipal, actualmente en el Congreso.

Aseguró que “de lo que nosotros estamos preocupados es que necesitamos que la Ley Corta, que hoy día está en el Congreso, avance rápido, porque eso sí nos trae más problemas”.

“Es un tema que nosotros levantamos cuando salió la ley. Tenía varios temas que hacían complicada la ejecución misma, la parte operativa de nuestras direcciones de seguridad”, explicó.

Palacios agregó que existen otros aspectos que requieren ajustes para facilitar la implementación de la normativa y el trabajo cotidiano de los municipios.

Añadió que “hay otros temas también de ajustes, de cosas prácticas que tienen que ver con la operación del día a día, que necesitamos que se resuelvan rápido para poder nosotros seguir operando”.

“Hoy día tenemos la ley, pero hay que hacer los ajustes. Se necesita hacer rápido, y bueno, y cuando se le hagan esos ajustes, probablemente venga asociado también algunas modificaciones al reglamento”, agregó el también alcalde de La Reina.

En esa línea, el presidente de la Amuch recalcó que la prioridad para los municipios está puesta en la modificación de la ley, más que en el reglamento.

Pero aseguró de manera enfática que “hoy día, lo que hemos levantado desde la Amuch, la prioridad y la urgencia está puesta en esta Ley Corta”.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD MUNICIPAL

Consultado por la polémica en torno al reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y las críticas de distintos alcaldes, quienes han advertido que este podría establecer una nueva causal de destitución, Palacios sostuvo que el documento genera más dudas que soluciones.

Sobre la polémica por el reglamento de la Ley de Seguridad, que distintos alcaldes han acusado que formaría una nueva causal de destitución, aseguró que “más bien genera confusión que un aporte. Entonces, no es tan complejo, digamos, hay que sacarlo”.

No obstante, el jefe comunal advirtió que el principal riesgo estaría asociado a la falta de modificaciones a la legislación vigente y a la eventual demora en la tramitación de la Ley Corta.

“Lo que sí me consta es que, si no modificamos la ley, con esta Ley Corta que hoy día está en el Senado, podemos tener problemas importantes a futuro; eso sí trae sanciones administrativas y riesgos”, finalizó.

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