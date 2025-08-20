Polémica por rotulado: SERNAC oficia a Ariztía y Sopraval por "pechugas de pavo" con pollo

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha oficiado a las empresas Ariztía y Sopraval para que entreguen sus descargos por la supuesta inclusión de carne de pollo en productos que se comercializan como "pechugas de pavo". La medida se toma luego de que un medio de comunicación denunciara la práctica, generando una polémica sobre el rotulado de los alimentos.

El Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que el objetivo es conocer la versión oficial de las compañías y determinar las acciones que tomarán frente a los consumidores. Herrera fue enfático al señalar que "si señala ser con carne de pavo, tiene que ser de pavo; no puede ser de pollo y pavo si ello no está claramente declarado". De confirmarse la infracción, advirtió que podría configurarse un delito de publicidad engañosa, lo que sería una "situación grave".

La entidad también ha oficiado al Ministerio de Salud, que es el organismo competente en la fiscalización de la rotulación de alimentos. La coordinación busca una respuesta integral que refuerce la vigilancia del mercado.

El Reglamento Sanitario de los Alimentos exige que todo producto envasado indique de manera clara y visible su verdadera naturaleza, la lista completa de ingredientes y su información nutricional. La investigación busca determinar si las empresas han cumplido con esta normativa y garantizar que los consumidores tengan acceso a información veraz.

