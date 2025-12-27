Polémica por cirugía de madre de ministra: Hospital del Salvador defiende priorización clínica

El Hospital del Salvador confirmó que Lucía Sanhueza Vargas, madre de la ministra de Salud Ximena Aguilera, fue atendida el pasado 23 de diciembre tras sufrir una fractura de cadera izquierda producto de un accidente doméstico, descartando cualquier trato preferente o alteración en el orden de las cirugías programadas.

De acuerdo con una publicación de La Tercera, la paciente ingresó al recinto asistencial alrededor de las 11:00 horas y fue derivada a pabellón a las 14:45, es decir, tres horas y 45 minutos después, por autorización de la dirección del hospital, lo que generó cuestionamientos públicos sobre una eventual priorización indebida.

A través de una declaración oficial, el hospital sostuvo que la paciente fue evaluada y tratada conforme a las indicaciones médicas, encontrándose actualmente estable y en proceso de recuperación. Además, se indicó que desde su ingreso se verificó que cumplía con los criterios de priorización establecidos, considerando su edad y condición clínica.

El recinto asistencial explicó que la cirugía fue posible debido a que la paciente reunía los criterios técnicos y médicos necesarios, sumado a la disponibilidad de un traumatólogo de turno con subespecialidad en la patología, lo que permitió una resolución oportuna del caso, basada exclusivamente en criterios clínicos y asistenciales.

Finalmente, el Hospital del Salvador aseguró que la intervención quirúrgica no afectó la atención de otros pacientes con patologías similares, enfatizando que ninguna decisión vulneró los protocolos internos ni el acceso oportuno a pabellón, reiterando que el procedimiento se ajustó plenamente a los estándares institucionales.

PURANOTICIA