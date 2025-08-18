Polémica en Lo Barnechea: Municipalidad bajo la lupa de Contraloría por millonaria licitación de lujo

La Contraloría General de la República ha iniciado una fiscalización en la Municipalidad de Lo Barnechea por una polémica licitación pública destinada a la fiesta del "Día del Funcionario".

La controversia, que se originó tras un reportaje de Radio Bío-Bío, motivó que el organismo de control se constituyera en las dependencias de la casa edilicia para investigar los gastos. A través de sus redes sociales, la Contraloría confirmó que la auditoría se centrará en el gasto público para actividades y festejos no abiertos a la comunidad.

El origen del escándalo fue un proceso licitatorio que buscaba contratar servicios para un evento de al menos 1.200 trabajadores, con un presupuesto que ascendía a $183 millones. La minuta del evento detallaba un elevado estándar de calidad en cada uno de sus puntos:

Menú gourmet: La licitación especificaba un menú de alta gama que incluía brochetas de prosciutto, blinis de caviar de salmón, tournedó de filete, gnocchi con salsa de queso azul, carpaccio de res y causa peruana de camarones.

Entretenimiento de primer nivel: Los requerimientos artísticos solicitaban la presencia de un humorista de reconocimiento nacional, a la altura de figuras como Felipe Avello o Luis Slimming, además de un DJ de alto nivel, comparable a "DJ Kass".

La respuesta de la municipalidad y la cancelación del evento

Tras el revuelo mediático, la administración del alcalde Felipe Alessandri anunció que dejaría sin efecto el proceso. En un comunicado, el municipio explicó que si bien la licitación "cumplía con la normativa vigente", los parámetros en los que se elaboró "no se condicen con el plan de austeridad que se impulsa por la actual administración".

La municipalidad informó que se abrirá un nuevo proceso licitatorio con un enfoque más austero. Sin embargo, la acción de la Contraloría continúa su curso, investigando la pertinencia del gasto y las responsabilidades en la elaboración de la cuestionada licitación.

PURANOTICIA