Polémica en La Moneda por descoordinación entre ministros Alvarado y Quiroz: Presidente Kast reconoce que "es responsabilidad mía"

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvieron la mañana de este lunes una breve reunión en La Moneda, luego del episodio de descoordinación registrado a raíz de un requerimiento presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) en el marco de la denominada megarreforma.

Quiroz llegó temprano a la sede de Gobierno y se dirigió directamente al encuentro con Alvarado, sin realizar declaraciones a la prensa. Desde el Ministerio del Interior tampoco hubo un pronunciamiento sobre la reunión.

La situación se originó la semana pasada, cuando el Ejecutivo presentó ante el TC un requerimiento para impugnar una norma relacionada con la restitución de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes.

Previamente, Alvarado había manifestado su oposición a recurrir al Tribunal Constitucional y había planteado como alternativa la presentación de un veto. Sin embargo, el Ejecutivo finalmente ingresó el requerimiento al TC sin la firma de Alvarado, quien posteriormente reconoció ante la prensa que no había tenido conocimiento de la acción.

El presidente José Antonio Kast abordó el episodio durante una entrevista con radio Duna y reconoció que pueden producirse descoordinaciones dentro del Ejecutivo, aunque asumió la responsabilidad final por las decisiones de su administración.

"Uno va avanzando tan rápidamente, tiene el comité político; a uno de repente se le puede quedar algo fuera, pero es responsabilidad mía. Si yo firmo al final, yo dirijo".

En todo caso, el Mandatario enfatizó que no busca que sus ministros tengan posiciones idénticas, sino que cada uno pueda aportar desde su respectiva área.

"No soy un director de un equipo que le digo: ‘Tienen que ser todos parejos, todos iguales, que nadie destaque’. Por el contrario, yo lo que he buscado es que cada uno vaya destacando en su área. Vamos a ir corrigiendo todo lo que haya que corregir".

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