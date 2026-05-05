Poduje tras reunirse con Kast descarta llamado al orden, pero hace autocrítica: "Siempre uno puede mejorar las formas"

En medio de los diversos cuestionamientos hacia su estilo poco convencional para relacionarse, este martes se concretó un encuentro en el Palacio de La Moneda entre el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

Al abandonar la sede de Gobierno tras la cita, el secretario de Estado descartó tajantemente haber recibido una reprimenda por parte del Mandatario. "No, no hubo llamado (al orden). Fue una conversación muy amena con el presidente (…) de trabajo, y yo muy alineado con las indicaciones y los lineamientos que tiene el presidente para esta fase en que estamos, particularmente lo que es respecto a la reconstrucción", sostuvo la autoridad.

En esa misma línea, el titular de la cartera profundizó sobre el tenor de la junta, añadiendo que "fue una muy buena reunión con el Presidente y definiendo tareas para la próxima semana, que vamos a tener que avanzar sobre varios temas prioritarios".

Posteriormente, al ser requerido por la prensa respecto a las fricciones que ha mantenido tanto con pobladores como con otros integrantes del gabinete, el ministro reflexionó sobre su actitud. Frente a esto, expresó que "siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos (…) y siempre uno tiene que mejorar".

Para concluir su intervención, Poduje reafirmó su disposición a evaluar su conducta, sentenciando: "Creo que siempre uno tiene que mejorar las formas cuando estas formas no son correctas y yo soy el primero en reconocerlo si es que no ha sido así. Lo importante es el trabajo, el compromiso con el presidente y con el proyecto que tiene él".

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