Poduje toma distancia del Ministro de Hacienda, descarta cortar programas y recalca que "mi único jefe es el Presidente Kast”

Pese a la existencia de una minuta elaborada por la cartera de Hacienda que propone la revisión de múltiples iniciativas, no habrá disminuciones en los programas del Ministerio de Vivienda. Así lo dejó en claro el titular de dicha repartición, Iván Poduje, quien además aprovechó la instancia para subrayar que no responde a las directrices de su par Jorge Quiroz, sino que su única autoridad directa es el Presidente José Antonio Kast.

Durante una entrevista concedida a Radio Infinita, el secretario de Estado abordó el escenario presupuestario detallando que "vamos a tener que hacer algunas reasignaciones y espero que el ministro Quiroz nos entregue la planta”.

Sobre las peticiones específicas emanadas desde el jefe de la billetera fiscal, la autoridad de Vivienda transparentó el diálogo entre ambos: “Yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió, algunas las vamos a hacer, otras no las vamos a hacer”. Dentro de las acciones que fueron tajantemente desechadas por su ministerio, hizo hincapié en que “no vamos a cortar los programas de pavimento participativo”.

Al ser interrogado respecto a si la solicitud de evaluar dicha iniciativa provino efectivamente desde Hacienda, el ministro confirmó el hecho indicando: “Sí, que lo revisáramos, porque él dice que la minuta quedó mal escrita”.

Para justificar la permanencia de este plan, Poduje argumentó a favor de su impacto social y económico, asegurando que “es de los más antiguos de Chile, tiene un costo marginal y es muy querido por los alcaldes porque además son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles”.

En la misma línea, reveló una segunda sugerencia de reducción presupuestaria planteada por Quiroz: “También quería que cortara, bueno, pidió evaluar cortar el mejoramiento de condominios sociales, que son viviendas que entregamos hace 20 años, 30 años, donde los techos hay que reponerlos (...) y por supuesto que no lo voy a cortar”.

Frente a esta rotunda negativa a implementar los recortes, el titular de Vivienda reconoció que el debate financiero aún no está cerrado, manifestando que “Tenemos que ver la forma en que vamos a sacar los recursos para financiar el plan de Reconstrucción. En eso estamos”.

El momento más tenso de la intervención se produjo al abordar el nivel de jerarquía del titular de Hacienda. Ante esto, Poduje respondió de manera tajante: “No, yo tengo un solo jefe, se llama José Antonio Kast, es el Presidente de Chile, él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos. El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay, como la ministra Trinidad Steinert”.

Finalmente, concluyó sus declaraciones estableciendo una clara delimitación del ordenamiento gubernamental al sentenciar: “El único primus inter pares es el Presidente de la República, él es mi jefe”.

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