Poduje se desmarca del discurso oficialista por cifras de desempleo en el país: "No es culpa del Gobierno anterior"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, descartó atribuir al gobierno anterior las actuales cifras de desempleo y se refirió a las medidas que impulsa su cartera para acelerar la inversión y generar puestos de trabajo.

En entrevista con Radio 13C, la autoridad afirmó que "eso no es culpa del Gobierno anterior, el problema del empleo. No es culpa del Gobierno anterior”.

Añadió que “si yo insinúo: ‘Mire, es que esto lo heredamos’, ‘oye, me da lo mismo, arréglenlo. Para eso lo elegimos a usted, no para venir a explicarlo’”.

“La gente tiene mucha razón. Entonces, creo que esa discusión de quién tiene la culpa hoy día es absolutamente inconducente y lo que tenemos que hacer es arreglarlo”, sostuvo el secretario de Estado.

Además, el ministro de Vivienda contó que el Presidente José Antonio Kast les pidió "caminar y mascar chicle" para activar el empleo a corto plazo de manera "urgente".

"Para eso el Ministerio de la Vivienda tiene un rol muy importante en lo que es recuperación económica y empleo", manifestó.

Finalmente, la autoridad resaltó las medidas para reactivar la venta de viviendas nuevas. “Son medidas que lo que buscan es que la gente pueda con la plata que hoy día se gasta en el arriendo, destinarla a dividendos y, con eso, dinamizar la economía”.

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