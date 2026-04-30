Poduje firma proyecto de pavimentos que Quiroz sugirió descontinuar: inversión es de $46 mil millones

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, firmó el programa de pavimentos participativos de su cartera, que estaba entre las iniciativas que su par de Hacienda, Jorge Quiroz, sugirió descontinuar.

El secretario de Estado adelantó que no está dispuesto a recortar iniciativas como el programa de Pavimentos Participativos ni el de Mejoramiento de Condominios Sociales.

En su cuenta X, el secretario de Estado anunció: “¡Buenas noticias! Firmamos la selección de los proyectos de Pavimentos Participativos para las 16 regiones del país, con una inversión histórica de $46 mil millones”.

Añadió que "este proceso ahora pasa a las Seremis, quienes junto a esta información definirán en detalle los proyectos que serán ejecutados en cada región".

Frente a la propuesta de recorte emanada desde la billetera fiscal, los alcaldes ya fueron notificados por el propio ministro sobre la vigencia de estas obras. Sobre los pasos a seguir, la autoridad detalló: “este proceso ahora pasa a las Seremis, quienes, junto a esta información, definirán en detalle los proyectos que serán ejecutados en cada región”.

A través de un registro audiovisual compartido en la misma plataforma digital, el jefe de la cartera enfatizó que esta determinación obedece directamente a los lineamientos del Ejecutivo, afirmando: “Hemos cumplido el instructivo del presidente (Kast), de poder hacer inversión en aquellos territorios donde más se requiere”.

Para cerrar su intervención, recalcó la importancia social de estas obras viales: “Los Pavimentos Participativos es un programa muy anhelado y a fin de mes se tendrá claro dónde va a ir la inversión”.

Cabe señalar que durante este jueves, el jefe del Minvu había abordado eventuales ajustes presupuestarios en una entrevista concedida a radio Infinita. Al ser consultado al respecto, lanzó un contundente mensaje: “Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el presidente de Chile. Él es mi único jefe”.

En esa misma línea, se refirió a su par Quiroz, catalogándolo simplemente como “un ministro más entre muchos”.

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