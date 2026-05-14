Poduje explota contra diputados de oposición: acusa pérdida de tiempo tras tensa sesión por informe de Contraloría sobre terrenos

Un tenso momento se vivió en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, luego que parlamentarios de oposición rechazaran prorrogar la sesión en la que exponían la contralora Dorothy Pérez y el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

En la instancia se revisaba el informe de Contraloría que detectó irregularidades en compras de terrenos realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, durante la gestión de Carlos Montes.

La decisión de rechazar la prórroga generó molestia en el presidente de la comisión, Juan Carlos Beltrán (RN), quien acusó una actitud “vergonzosa” por parte de parlamentarios de oposición al impedir que la contralora general de la República pudiera concluir su presentación y que el Ministro de Vivienda realizara su exposición sobre el informe que apunta a la gestión del exministro Carlos Montes.

“Quiero manifestar mi total y absoluta molestia contra una parlamentaria de izquierda que no permitió poder prorrogar la sesión. Esto es una vergüenza. Si queremos legislar y hacernos respetar, lo menos que tendría que haber es haber escuchado al ministro de Vivienda”, afirmó Beltrán.

El parlamentario agregó que “ni siquiera la Contralora, que es una persona muy importante, independiente de toda ideología política, pudo responder las últimas preguntas a los parlamentarios, y menos se le permitió al actual ministro de Vivienda responder las consultas ante ese informe, que es muy claro y categórico con respecto a la actuación del exministro Montes”.

La sesión tenía por objetivo analizar el Informe Final Nº 421 de Contraloría, documento que detectó observaciones e irregularidades en adquisiciones de terrenos efectuadas entre mayo de 2022 y diciembre de 2024 por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Consultado sobre las acciones que podría adoptar la comisión tras los antecedentes expuestos, Beltrán aseguró que se encuentran evaluando medidas. “Vamos a analizar los antecedentes con los parlamentarios para ver las acciones a seguir”, sostuvo.

Asimismo, al ser consultado sobre una eventual acusación constitucional contra Montes, el presidente de la comisión evitó cerrarle la puerta a esa posibilidad. “Yo no lo quiero anunciar ni lo quiero descartar, porque evidentemente son conversaciones que se van a tener dentro de los próximos días”, afirmó.

Tras el término de la instancia, el ministro Iván Poduje también manifestó su molestia y cuestionó el tiempo y recursos destinados a una exposición que finalmente no pudo concretarse. “Quiero pedir excusas a los contribuyentes porque tuve que gastar mi tiempo y el de un equipo de ocho personas que vinimos a hacer nada”, señaló el secretario de Estado.

Poduje agregó que el ministerio preparaba un reporte sobre “gravísimas irregularidades” detectadas a partir del informe de Contraloría.

“Vamos a hacer un reporte indicando la gravísima irregularidad que hemos encontrado en el tema del suelo, asociada al informe de la Contraloría, que tiene que ver con falencias de política pública muy graves, equipos duplicados y compras totalmente irracionales”, afirmó.

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