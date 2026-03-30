Poduje carga contra Orrego tras críticas a suspensión de ciclovía en Nueva Alameda: "Si recupera la plata que se le perdió de ProCultura…"

En medio de la controversia por la detención de las obras en el eje Nueva Alameda, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuestionó duramente la gestión de recursos del gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego.

Sin mencionarlo directamente en entrevista con radio 13C, el secretario de Estado declaró que "tenemos otras prioridades y espero que lo entiendan las autoridades. Y bueno, también manejan recursos propios, y hemos visto que algunos se le pierden. Entonces quizás si recupera la plata que se le perdió de ProCultura podría ponerla también en la ciclovía”.

La autoridad añadió que “tenemos otras prioridades mucho más urgentes. No sé si enfatice bien. Cómo poner alcantarillado donde nos faltan, como pavimentar calles que son de tierra hace 30 años, cómo reponer pavimentos participativos, etc.”.

La interrupción de las faenas afecta específicamente al trazado comprendido entre Matucana, en el límite de la comuna de Estación Central, y el inicio de la Avenida Pajaritos.

Según detalló, la infraestructura proyectada representa un gasto excesivo que el ministerio no puede asumir actualmente. “Es carísima la ciclovía. Estamos estudiando porqué es tan cara, porque obviamente vamos a ver si podemos más adelante, cuando tengamos más recursos, optimizarla (...) Está suspendida hasta que tengamos recursos”, argumentó.

Sobre los proyectos cancelados o suspendidos -entre los que se encuentran además de la ciclovía, el abandono de la expropiación de terrenos, como los del Club Hípico de Punta Arenas o los de Colonia Dignidad-, Poduje aseguró que “es un tema que estamos trabajando además en el marco de lo que es la programación del presupuesto. Le insisto, tenemos muchas, muchas demandas sociales en todo el país”.

Respecto al respaldo político necesario para avanzar en la agenda legislativa y presupuestaria, se mostró optimista sobre el apoyo de la oposición. Relató su reciente participación en un encuentro en Suractivo, región del Biobío, donde percibió un consenso transversal. “Yo estuve en un desayuno en Suractivo en Biobío, con parlamentarios de Biobío de todos los sectores políticos, incluyendo al senador Saavedra, que es un senador muy importante del Partido Socialista, y están todos cuadrados con la reconstrucción”, aseguró.

Finalmente, Poduje manifestó su total disposición para acudir a la Cámara de Diputados las veces que sea necesario para despejar dudas sobre el plan de su cartera. El ministro subrayó que el trabajo conjunto con alcaldes de comunas como Penco, Tomé y Concepción es clave para el éxito de la gestión. “Si tienen dudas las vamos a incorporar, todo lo que sea necesario para que se apruebe la ley de parte del Ministerio de Vivienda, vamos a hacerlo completo. Y estamos trabajando además con las autoridades locales (...) O sea, esto es un tema país y yo me imagino que van a estar los votos para poder aprobarlo”, concluyó.

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