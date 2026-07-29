Poder Judicial bloquea acceso de abogado que presentó más de 38 mil escritos con inteligencia artificial

La Corporación Administrativa del Poder Judicial confirmó el bloqueo del acceso a la Oficina Judicial Virtual de un abogado que presentó más de 38 mil escritos en pocas horas, todos generados mediante inteligencia artificial, situación que provocó el malestar de jueces debido al impacto en la tramitación de causas.

Según informó El Mercurio, la medida fue adoptada para evitar que el profesional continuara afectando el normal funcionamiento de la plataforma, mientras que los antecedentes del caso fueron remitidos a la Corte Suprema para su revisión.

De acuerdo con la información, si bien la Oficina Judicial Virtual no sufrió una caída, la masiva presentación de escritos ralentizó la tramitación de causas civiles. El abogado Paul Chateau utilizó el sistema para solicitar el desarchivo de causas y, además, renunciar al patrocinio y representación de distintos clientes, entre ellos empresas del retail, cajas de compensación y bancos.

La situación fue analizada durante el último Pleno de la Corte Suprema, instancia en la que se solicitó un informe a la Corporación Administrativa del Poder Judicial para esclarecer lo ocurrido y proponer medidas que impidan que hechos similares vuelvan a repetirse.

“Se pidió informar al Departamento de Informática de la CAPJ; luego, se adoptarán las medidas necesarias”, comentó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a El Mercurio.

La denuncia fue presentada por la magistrada Rocío Pérez, en representación del Comité de Jueces Civiles de Santiago, quien advirtió las consecuencias que tuvo esta situación para el funcionamiento de los tribunales.

“Además de aumentar considerablemente nuestra carga de trabajo, influye en el clima de cada tribunal, toda vez que no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia”, afirmó la magistrada.

Respecto del origen de la masiva presentación de escritos, Pérez explicó que el abogado habría recurrido a una herramienta automatizada para agilizar el proceso.

“El abogado señaló verbalmente que prestaba servicios a varios clientes tales como Santander, Caja Los Andes, CAT Cencosud, los Parques Cementerio y dejó de hacerlo. Por lo que renunció al patrocinio y poder en las causas que llevaba. Para tal efecto usó un ‘agente externo' (robot) para no tener que ingresar los escritos causa por causa”, añadió la magistrada Pérez.

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