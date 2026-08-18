Colmed califica de "aberrante" la norma que restringe prestaciones a condenados por crimen organizado y terrorismo

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, calificó como "absolutamente aberrante" las restricciones en el acceso a beneficios sociales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado o terrorismo, en el marco de la reforma constitucional en seguridad del Gobierno.

En cuanto a la norma que establece “inhabilidades”, afirmó que "es muy lamentable poner en una sola frase ‘restricción, salud, seguridad, pérdida’ como un castigo. Las personas no tenemos que ganarnos el derecho a la salud ni se nos puede quitar porque se nos castiga”, aseguró la líder gremial en entrevista con radio Universidad de Chile.

También aseguró que “es absolutamente aberrante, va contra un enfoque de derechos humanos, va contra el enfoque sanitario históricamente de este país y en cualquier lugar del mundo”.

“Uno no puede ir por estancos, privilegiando a ciertas personas o no de prestaciones de salud básicas”, añadió Arriagada.

Para la dirigente “en Chile todavía hay una tremenda inequidad, pero las cosas que hemos ganado en materia de salud pública se le ofrecen a todos, y eso por el bien de la comunidad, y también para preservar el derecho a la salud que es uno de los derechos más básicos que tiene una persona y que nunca es algo que uno debe merecer”.

“Si se las damos a uno y se las restringimos a otro, finalmente lo que creamos ahí son incluso bolsillos como de enfermedades que se van quedando pegadas y van aumentando”, advirtió

Y puso como ejemplo que “en las cárceles por la mala ventilación, por el hacinamiento, por los problemas de nutrición que hay, son focos de tuberculosis, de enfermedades a la piel, y también a veces de enfermedades de transmisión sexual”.

“Entonces obviamente las cárceles debieran ser todo lo contrario: un lugar donde nos deberíamos preocupar de la salud de esas personas, primero porque siguen siendo personas con dignidad y con derechos humanos y uno de ellos es el derecho a la salud, pero en segundo lugar, porque si no, ahí se produce incluso un foco de enfermedades que el mundo debiera propender a elimina”, añadió.

Si aún existe tuberculosis en Chile, aseguró, es porque todavía tenemos personas débiles, hacinadas, y con hambre, “entonces yo creo que es tremendamente aberrante un proyecto de este tipo”.

“Yo les pediría a los legisladores que analicen con mucho, mucho cuidado en qué evidencia se basa un tipo de normativa como esta, pero además que defiendan con absoluta seguridad lo que son los derechos humanos y el derecho a la salud, porque la salud de uno afecta a toda la comunidad alrededor”, propuso.

Finalmente, concluyó diciendo que “nosotros como médicos, y especialmente desde el Colegio Médico, vamos a defender siempre el derecho a la salud, no como un beneficio ni como algo que se gana o que se le puede quitar a alguien bajo ninguna condición”.

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