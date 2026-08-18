Decretan prisión preventiva para Michael Clark y otros tres imputados por el caso Sartor

Luego de dos semanas de audiencia por el caso Sartor, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de Fiscalía y decretó prisión preventiva para cuatro exdirectores y ejecutivos vinculados a la firma, incluido Michael Clark, otrora presidente de Azul Azul, concesionaria que administra al club Universidad de Chile.

En su exposición, la jueza Paulina Moya acreditó la participación del exmandamás del cuadro laico en cinco de los delitos que se le imputaban: administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) y lavado de activos.

Asimismo, estableció que en el caso del exdirigente del elenco estudiantil "su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación".

Además de Clark, también se aplicó la misma medida cautelar para Pedro Pablo Larraín, excontrolador de Sartor; Carlos Larraín, exdirector de Sartor AGF; y Sergio Yáñez, anterior controlador de Emprender Capital.

Por su parte, tanto Rodrigo Bustamante (exsocio de Sartor) como Juan Carlos Jorquera (exejecutivo) quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional.

Cabe señalar también que el Tribunal determinó un plazo de 120 días para la investigación.

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