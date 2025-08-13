Click acá para ir directamente al contenido
Poder Judicial advierte por nueva estafa telefónica en la que delincuentes suplantan la identidad de jueces

Los antisociales extraen información y posteriormente proceden con el secuestro del WhatsApp de la persona, o bien, solicitan pagos.

Miércoles 13 de agosto de 2025 13:52
El Poder Judicial, a través de la Oficina de Seguridad y el área de Ciberiesgos de la Corporación Administrativa, reitera que se ha detectado un aumento en las denuncias internas de intentos de estafa, a través de llamados telefónicos y/o el uso de WhatsApp, de personas que suplantan la identidad de ministros (as), jueces y/o de autoridades judiciales, e incluso empresas externas, para extraer información y posteriormente, proceder con el secuestro de la aplicación o bien, solicitar pagos.

En estos casos, los delincuentes, a través de esta vía, solicitan información y luego envían un link de confirmación a la persona para posterior bloquear y tomar control de dicha aplicación.

El organismo informó que ningún integrante del Poder Judicial, de cualquier estamento, está autorizado para solicitar información por llamado telefónico y/o WhatsApp, u otros canales no oficiales.

Frente a cualquier duda respecto de la identidad de cualquier integrante del Poder Judicial, recomendó revisarla a través de la página web del Poder Judicial, Transparencia y Dotación (https://www.pjud.cl/transparencia/dotacion).

Esta práctica "representa un serio riesgo de suplantación de identidad y debe ser reportada inmediatamente a través de los canales formales de seguridad institucional, alertando a: seguridadinformatica@pjud.cl", indicaron.

Para evitar este tipo de estafas el Poder Judicial recomendó: 

  • Desconfiar de cualquier llamado telefónico que no conozca.
  • Activar la doble verificación de WhatsApp.
  • No entregar ningún antecedente personal.
  • Si la llamada resulta extraña o piden antecedentes que no son habituales, termine el llamado.
  • Nunca comparta códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones con terceros.
  • Use los oficiales y establecidos, específicamente si proviene de un número desconocido o no verificado.
  • No compartir contraseñas ni claves.

