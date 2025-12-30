Pobladores interrumpen tránsito en la Alameda en protesta contra ministro de Vivienda

Decenas de pobladores realizan en estos momentos una manifestación en la Alameda, con interrupción del tránsito a la altura de Serrano, en protesta por supuestos incumplimientos del Ministerio de la Vivienda.

La protesta es organizada por el movimiento Ukamau, "ante el agotamiento de los plazos y el incumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Vivienda con cientos de familias organizadas en distintas etapas del movimiento".

Los manifestantes exigen la presencia del ministro Carlos Montes, quien tiene sus oficinas en ese punto de la capital, mientras Carabineros se encuentra desplegando efectivos para reponer el tránsito interrumpido en plena hora punta.

Finalmente, representantes de la manifestación informaron que el ministro Montes recibió a los dirigentes de Ukamau para escuchar sus planteamientos.

PURANOTICIA