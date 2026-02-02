PNL congela militancia de posible carta para asumir la subsecretaria de Prevención del Delito en el Gobierno de Kast

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, anunció que se congeló la militancia de la exfiscal Ana Victoria Quintana, quien se sumaría a la subsecretaría de Prevención del Delito en el Gobierno de José Antonio Kast.

"Quería informarles que Ana Victoria Quintana, exfiscal, ha decidido congelar su militancia en el Partido Nacional Libertario en razón de estar abierta a poder ser llamada a una eventual subsecretaría en el futuro Gobierno", señaló el diputado en un punto de prensa.

El excandidato presidencial destacó que Quintana "es una persona con una capacidad técnica y una historia de servicio a la patria realmente encomiable y es en razón de ello que ha sido contactada para asumir este rol".

Pero más allá de eso, "el Partido Nacional Libertario no entra al Gobierno. El Partido Nacional Libertario mantiene su independencia. Pero el Partido Nacional Libertario no le va a negar a Chile las capacidades de una persona que ha combatido tanto al crimen organizado, tiene un magíster en derechos humanos, está especializada en la fiscalía de delitos sexuales, de género".

Y agregó que "sería irresponsable de nuestra parte el impedir que una de nuestras mejores cartas, nuestras mejores personas -nosotros la habíamos propuesto para el Ministerio de Justicia incluso-, pueda hacer un aporte".

Kaiser dejó claro que no ha tenido conversaciones sobre el tema, pero "para darle libertad de aceptar, es que se congela esta militancia y esa es la manera en que actúa el Partido Nacional Libertario, transparente y frente a todo Chile".

Finalmente, el parlamentario declaró que "nosotros no somos parte del próximo gobierno, pero para hacer oposición eso significa que nosotros tendríamos que estar en contra de la inmensa mayoría de las cosas que propone el gobierno. De hecho, nosotros vamos a ser el chicote que los va a apurar a que avancen con su programa de gobierno lo antes posible y de hecho lo profundicen lo más posible".

