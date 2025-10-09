Pleno de la Corte Suprema se reunió con el Ministro Cordero para conversar sobre temas de seguridad

El Pleno de la Corte Suprema se reunió por cerca de una hora con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en el Palacio de Tribunales para tratar temas de seguridad.

La ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, calificó el encuentro como “grato” y “excelente”, y detalló que “la reunión que tuvimos hoy día con el ministro de Seguridad, don Luis Cordero, obedeció a una inquietud nuestra para conversar de temas de seguridad”.

“Lo que se conversó, las medidas que se puedan adoptar y todo, por motivo de seguridad, también son reservadas”, explicó.

Melo señaló que “hemos manifestado algunas inquietudes y el ministro ha contestado las preguntas que le hemos hecho en relación con temas de seguridad”.

Y mencionó que “estos temas no son para estarlos divulgando a través de los medios ni que aparezcan en los diarios. En ninguna parte, porque son temas sensibles”.

Por último, la ministra vocera calificó la jornada, como “excelente. El ministro es muy colaborador con el Poder Judicial, en la época en que fue ministro de Justicia y ahora, como ministro de Seguridad, existe una relación muy permanente y directa con él y agradecemos la buena disposición de él ante las consultas y los requerimientos nuestros”.

