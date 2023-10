Plebiscito: Sichel dice que votará a favor del texto "a pesar de José Antonio Kast"

El exabanderado presidencial y exministro Sebastián Sichel sostuvo que los “gustitos” del Partido Republicano en la discusión constitucional fueron neutralizados por la Comisión de Expertos y un rol moderador de Chile Vamos.

En entrevista con La Tercera, afirmó que “tengo diferencias con algunos artículos de esta Constitución, pero en el grueso, el 90%, estoy de acuerdo con la mirada que tiene”.

“Mantiene el principio de separación de poderes, la autonomía de los órganos como el Banco Central, garantiza la convivencia del sistema público y del sistema privado y la libre elección de los ciudadanos, garantiza derechos sociales, protege adecuadamente a los ciudadanos y, por lo tanto, el grueso de todo esto permite decir que estamos frente a una constitución democrática, liberal, moderna y que permite avanzar”, añadió.

También destacó que "todos estos gustitos que se dio el mundo republicano a esta altura son accesorios en ese texto principal" y que "el rol que jugó gente moderada en la construcción de este texto ha sido esencial y hay que mirarlo porque ellos son en gran parte los redactores de este texto. El rol que jugó Chile Vamos aquí también tiene que ser resaltado".

Además, aseveró que "no es menor, que hoy día veamos a los patriotas, a los comunistas, oponiéndose al texto. Cuando los extremos están en contra de algo, por lo menos mi intuición de persona de centro me dice que hay que estar al otro lado y aquí los verdaderos extremos en Chile están en contra de este texto y eso demuestra que no lograron hacerse un traje a media".

Más adelante, aseguró que "voy a votar a favor a pesar de José Antonio Kast, porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría. Ese era el con el rodeo, la objeción de conciencia institucional y miles de otros gustos que se quisieron imponer en el debate".

"En el caso del aborto en tres causales no tengo ninguna duda jurídica de que el texto actual lo permite igual. Chile ya ha suscrito tratados internacionales con redacciones iguales e igual es constitucional la ley", agregó.

