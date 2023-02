"Platas negras": Revelan nuevos antecedentes del «Caso Relojes» que complicarían aún más a Parived

Una investigación periodística relacionada al «Caso Relojes» reveló mayores antecedentes relacionados a Marco Antonio López, más conocido como Parived, los que dan cuenta de "platas negras".

La información del medio Interferencia indica que el anticuario estaría involucrado en lavado de activos, a partir de escuchas, donde habla con un sujeto identificado como Michael, quien sería uno de sus socios.

"Necesito que viajes a Brasil para que liberes unas platas que están en reales en un banco brasileño", señala Parived a Michael, a quien instruye sacar el dinero "sólo en efectivo o en una cuenta brasilera".

La ex pareja de Tonka Tomicic indica que no puede ingresar el dinero a Chile porque puede 'ensuciar' una de sus empresas, la cual, cuando sea vendida, "tiene que estar limpia". La empresa en cuestión –reitera Parived– "no puede tener una contabilidad sucia si queremos una venta mayor", según el reportaje.

Por otro lado, "los reales en Brasil no son los únicos intereses de Marco Antonio López en el extranjero. Negocios con litio, oro y, por supuesto, la venta en el exterior de joyas de dudosa procedencia son discutidas a lo largo de múltiples llamadas telefónicas interceptadas por la PDI", apuntaron en Interferencia.

Este detalle se suma a las declaraciones de Luis Augusto Vásquez, hijo del dueño del restaurante Donde Augusto, quien está en prisión preventiva realizando dichos contra López.

"Nos preguntamos por qué el señor López Spagui, en idéntica situación procesal que nuestro representado, merece un reproche tan drásticamente menor", señalaron desde la defensa del empresario.

Complementando además en su apelación que "se formalizó la investigación por los mismos ilícitos atribuidos a nuestro representado, frente a los cuales no se solicitó la prisión preventiva, sino que solo arresto domiciliario nocturno, el que además usted rechazó y decretó únicamente la prohibición para salir del país y para comunicarse con los demás imputados".

