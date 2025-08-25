Chile detiene ingreso de aves y huevos desde Argentina tras emergencia por gripe aviar

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile anunció la suspensión temporal de las importaciones de productos avícolas provenientes de Argentina. La medida fue tomada tras la detección de un brote de influenza aviar en una granja de la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión busca proteger el estatus sanitario de Chile, que ha estado libre de la enfermedad en aves de corral desde agosto de 2023. La prohibición afecta a una serie de productos, incluyendo:

Aves vivas ornamentales, de recreación y mascotas.

Carne de ave fresca, enfriada o congelada.

Huevos con cáscara para consumo humano.

Productos cárnicos procesados de aves.

Según el SAG, las importaciones con fecha de producción hasta el 4 de agosto de 2025 podrán ingresar al país, pero cualquier producto producido a partir del 5 de agosto de 2025 será rechazado en la frontera.

La medida es significativa, ya que Argentina es un proveedor importante para Chile. En el último año, el 8% de la carne de ave importada provino del país vecino, mientras que en el caso de los huevos frescos, la cifra asciende al 30%. El SAG, no obstante, recordó que el principal proveedor de Chile sigue siendo Brasil, país que ya superó un brote de la enfermedad y recuperó su estatus sanitario, por lo que las importaciones se han reanudado.

El organismo ha elevado su nivel de alerta y llamó a los dueños de aves de corral a extremar las medidas de bioseguridad y a reportar de inmediato cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual. La detección temprana, afirmó el SAG, es crucial para prevenir la propagación del virus.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)