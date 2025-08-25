Exministro Valenzuela tras su salida del Gobierno: "Hay una racionalidad política que no la comparto"

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a su salida del Gobierno luego que el Presidente Gabriel Boric le pidiera la renuncia.

En conversación con Infinita, Valenzuela afirmó que “internamente me jugué por la lista unitaria y también se jugó advirtiendo que iba a ser muy difícil esto”.

El exsecretario de Estado señaló que “esto fue una crónica de un conflicto anunciado” y confirmó que su salida tuvo relación con la decisión de su partido de no adherir al pacto parlamentario unitario de los partidos del oficialismo.

Además, el exministro apuntó a que “hay una racionalidad política que no la comparto, pero que existe, y además se hizo algunos esfuerzos entre la dirección del FREVS y Elizalde para buscar un acuerdo”.

“Pero no hubo comunicación ni voluntad, y cuando el Partido Humanista y el FREVS se retiran de esas negociaciones hubo sonrisas de otros”, añadió.

Por otro lado, Valenzuela recalcó que el sector de Agricultura “ha tenido mucha cooperación y ha andado bien, así que espero que la ministra Fernández mantenga los equipos y el clima de colaboración muy abierta”.

Al ser consultado sobre que quedó pendiente, el extitular de Agricultura mencionó que “la parte forestal. Había un veto muy obtuso de parte de la derecha más dura a la ley de prevención de incendios”.

