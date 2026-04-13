Plan piloto dotará a Carabineros con pistolas taser para operativos de riesgo tras inversión de $250 millones

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago anunció la implementación del primer plan piloto en Chile de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (DEIT) -pistolas taser- para Carabineros de Chile, con una inversión de $250 millones, financiada a través del FNDR.

La compra abarcará cerca de 60 dispositivos destinados exclusivamente a procedimientos operativos de alto riesgo. Una vez que concluya el respectivo proceso de licitación, se proyecta que estos equipos estén operativos en las filas policiales a partir de julio de 2026.

Bajar la probabilidad de muertes innecesarias o lesiones de gravedad es uno de los objetivos centrales de esta modernización. Al incorporar herramientas menos letales que cumplen con estándares internacionales, se espera reducir el uso de la fuerza letal y de las armas de fuego, otorgando mayor seguridad durante los operativos y facilitando un control rápido y eficaz frente a individuos violentos en escenarios de alta complejidad.

Al referirse a esta medida, el gobernador Claudio Orrego, recalcó la urgencia de la implementación y señaló: “Chile llegó tarde a estas herramientas que hoy usan más de 100 países, pero en Santiago no vamos a seguir esperando. Estamos invirtiendo $250 millones para que Carabineros tenga alternativas reales al uso de armas de fuego y así proteger la vida de todos”.

En la misma línea, la autoridad regional detalló que este equipamiento será fundamental para abordar conflictos territoriales, “como el comercio ambulante ilegal, donde muchas veces hay agresiones a Carabineros. Hoy estamos entregando una herramienta no letal que permite controlar esos escenarios con mayor eficacia, sin poner en riesgo la vida de nadie”.

A nivel técnico, el funcionamiento de las pistolas taser consiste en la emisión de pulsos eléctricos con una intensidad que varía entre 1 y 3 miliamperios. Dicha descarga provoca una inmovilización temporal de aproximadamente 5 segundos, tiempo suficiente para neutralizar a sujetos agresivos sin causarles daños severos, lo que disminuye el peligro tanto para la población civil como para los uniformados.

Todo este proceso se enmarca dentro de la normativa vigente, específicamente bajo la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas. Por lo tanto, su uso estará supervisado por la Dirección General de Movilización Nacional y quedará integrado formalmente en el Manual de Uso de la Fuerza de la institución policial.

Desde la vereda policial, el general inspector Manuel Cifuentes, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, valoró la incorporación de este armamento. “estos dispositivos nos entregan una herramienta intermedia clave para enfrentar agresiones, permitiendo inmovilizar a un agresor y ganar tiempo sin recurrir a armas letales", afirmó el oficial, añadiendo luego que "con esto protegemos tanto a nuestros carabineros como a la ciudadanía, incorporando tecnología moderna para procedimientos más seguros y eficaces”.

Respecto a la entrega de los equipos, aclaró que se basará en criterios estadísticos y técnicos definidos por una metodología que se creará durante la licitación. “En particular, se priorizarán aquellas unidades que enfrentan con mayor frecuencia situaciones de agresión activa contra carabineros (nivel 4 de agresión). La asignación de los equipos no es inmediata, sino que será progresiva y basada en el análisis de riesgo operativo de cada unidad”, puntualizó.

El respaldo a la iniciativa también provino del ámbito municipal. Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central, destacó el aporte del Gobierno metropolitano para disminuir la letalidad en los operativos policiales. No obstante, advirtió sobre un vacío legal vigente: “Hoy los inspectores municipales siguen sin poder utilizarlas por falta de un reglamento claro. Es urgente avanzar en un marco jurídico que les permita actuar con estas herramientas y, al mismo tiempo, los proteja en su labor de prevención del delito”.

Los datos a nivel global avalan la eficacia de los DEIT. En naciones como Canadá, Finlandia e Inglaterra, la sola exhibición del dispositivo logra evitar cerca de un 90% de las agresiones. Actualmente, esta tecnología se encuentra operativa en más de 100 países, donde se estima que ha contribuido a salvar más de 275 mil vidas.

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