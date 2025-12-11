Plan de Emergencia Habitacional alcanzó un 91% de avance: 236.622 viviendas terminadas o entregadas

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabezó la ceremonia de primera piedra del proyecto “Ossa” de la comuna de La Cisterna, región Metropolitana, que destaca por tratarse de un condominio construido con tecnología de industrialización y que beneficiará a 64 familias de la comuna.

Durante la instancia, el secretario de Estado informó sobre los avances del Plan de Emergencia Habitacional. “Hemos llegado a fines de noviembre a 236.622 viviendas terminadas o entregadas, lo que representa un 91% de la meta. Además, hay otras 123.422 viviendas en ejecución y 69.954 más por iniciar”, detalló.

La autoridad dijo que están “bastante satisfechos con eso y creemos que vamos a cumplir la meta, pero todavía nos falta llegar a las 260 mil, nos falta ese 9% de la meta. Ese es el compromiso y vamos a lograrlo, estamos haciendo todos los esfuerzos”.

En cuanto al futuro condominio “Ossa”, el ministro destacó que “se trata de un proyecto que está dentro del barrio donde las familias viven, donde tienen toda su historia, sus servicios, cerca del transporte, muy integrado en la ciudad. Y esto es parte fundamental del proyecto, además de ser viviendas de 62 m2, que tienen un conjunto de condiciones térmicas y, además, ventanas termopanel, entre otras cosas”.

“Yo creo que es un proyecto que va a tener un desarrollo muy importante, va a ser, además, muy breve, se van a demorar seis meses en tener las familias sus viviendas y esto es un orgullo para nosotros que así sea, y también para la empresa y para todos”, añadió.

Por su parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, indicó que “hoy se inaugura el sueño después de 15 años. Es harto tiempo de espera, de trabajo, a veces de angustia, sin embargo, hoy el sueño de la casa propia deja de ser un anhelo y se empieza a convertir en realidad y eso es algo muy bonito porque dejar de ser allegado es algo muy significativo, pensando en que los arriendos no están baratos, menos en La Cisterna, hemos visto los valores y se nota que un arriendo representa un porcentaje muy importante del ingreso familiar”.

Y agregó que “para este proyecto es un proceso de construcción bien moderno, por bloque, que es más seguro y también más rápido, a través de este mecanismo de construcción mecano que hay muy pocos en la región Metropolitana, entonces somos pioneros en eso”.

Finalmente, la dirigente Paola Cisternas, y en representación de las familias, expresó que “para muchos, tal vez, esta ceremonia es un ritual más, un trámite más que cumplir, pero para nuestras familias es un momento muy significativo, porque no se trata solamente de instalar una piedra, es muchísimo más que eso, es la instalación de los cimientos que darán vida, que darán curso a la construcción de nuestra anhelada vivienda, esa por la cual hemos luchado quince años”.

“Por fin comenzamos a ver los resultados de tantos esfuerzos, de tanta espera, de tanta reunión, y estamos más que felices de eso, porque, además, somos el grupo pionero en esta nueva forma de construir, y confiamos que con este tipo de construcción los procesos serán más expeditos para las nuevas familias que recién comienzan a soñar con que algún día puedan tener su casa propia”, manifestó.

