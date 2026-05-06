Plan Chile Sale Adelante: Más de 80 mil transportistas ya recibieron el bono de $100.000 para mitigar alza de combustibles

Como parte de las medidas del plan Chile Sale Adelante, un total de 80.697 personas ya cuentan con el bono de $100.000 destinado a quienes operan y son propietarios de furgones escolares, taxis básicos y colectivos. Según los datos revelados durante esta jornada por el Ministerio de Transportes, la cifra se desglosa en 48.284 favorecidos correspondientes al primer listado y 32.413 que integran la segunda nómina.

Frente a este escenario, Martín Mackenna, subsecretario de Transportes, valoró la entrega de los recursos y expresó: "este es un aporte directo a la economía de los dueños y conductores de taxis básicos, colectivos y transporte escolar, cuyo fin es evitar un impacto mayor en las familias que los utilizan. Las postulaciones siguen abiertas en www.mtt.gob.cl y es muy importante tener su Cuenta Rut activa para recibir los fondos de manera oportuna".

La ayuda económica consiste en un pago mensual de $100 mil que se mantendrá vigente por un periodo de seis meses, tiempo que durará la contingencia. No obstante, el subsidio podría concluir antes si el barril de petróleo Brent logra promediar los 80 dólares, finalizando en el mes posterior a que se registre dicha marca.

Por su parte, desde BancoEstado destacaron el rol de la institución financiera en la distribución de los dineros. "La rápida adopción del Bolsillo Electrónico Combustibles refleja nuestro compromiso de ser un canal efectivo para las políticas públicas. En estas primeras semanas, hemos facilitado miles de transportistas accedan a este subsidio de manera directa y transparente a través de su CuentaRUT, asegurando que los recursos lleguen de forma ágil a quienes lo necesitan”, indicaron desde la entidad.

Cabe recordar que el proceso para solicitar esta transferencia estatal sigue disponible en el portal web www.mtc.gob.cl, el cual fue habilitado desde el pasado 1 de abril. A través de este mismo sitio, tanto los choferes como los dueños de los vehículos tienen la posibilidad de realizar consultas para revisar en qué estado se encuentra su respectiva postulación.

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