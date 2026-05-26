Presidenta del Senado por eventual acusación constitucional contra Grau: "Hoy es momento de diálogo, de conversar, debatir"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que la atención debe estar puesta en dialogar y encontrar acuerdos para que se apruebe el plan de Reconstrucción Nacional, por lo que cree que una eventual acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau debería realizarse después que se tramite la megarreforma.

“Cada diputado, diputada y partido político es responsable de sus actuaciones, especialmente cuando se trata del uso de herramientas de fiscalización que, por cierto, son legítimas y pueden ejercerse en cualquier momento”, comentó tras ser consultada si sería factible el libelo contra el extitular de la cartera de Hacienda del expresidente Gabriel Boric.

Añadió que “si a mí me preguntan, creo que, si vamos a abrir un espacio de diálogo para construir una buena ley para Chile, ese diálogo debe abrirse en todos los frentes. Yo creo que hoy es momento de diálogo, de conversar, debatir y entender que este proyecto tiene una tramitación clave para el crecimiento del país”.

“Por eso, yo reservaría las iniciativas de fiscalización, legítimas, por cierto, para después de la tramitación del proyecto, una vez que tengamos una ley aprobada”, aseguró.

Agregó que “si un partido de oposición está dispuesto a alcanzar un acuerdo en esta materia, ya sea porque se incorporan algunas de sus propuestas o porque otras quedan fuera, no parece razonable que, al mismo tiempo, se le enfrente con herramientas de fiscalización dirigidas contra quienes tomaron decisiones en el pasado”.

“En definitiva, si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política: no se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro”, finalizó la senadora RN.

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