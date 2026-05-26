Confederación Nacional de Dueños de Camiones respalda proyecto para reducir tarifas de tags en carreteras concesionadas

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) apoyó plenamente un proyecto anunciado por el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, para rebajar las tarifas de tags y peajes en las carreteras concesionadas.

A través de un comunicado, el gremio informó que apoyan la iniciativa, "toda vez que el costo de transitar por las vías tarificadas incide directamente en la operación de los transportistas. El sector es el que paga los precios más elevados de todos los usuarios, por lo que se respalda la iniciativa”, señalaron desde la CNDC a través de un comunicado.

Y añadieron que “este tema no es reciente, sino que cuando ya lideraba el MOP Martín Arrau, uno de los objetivos era reducir dichas tarifas hasta en un 30 %, un monto significativo, y algo para lo cual se estaban evaluando distintas opciones para poder materializarlo”.

“En tanto, el gremio de las concesionarias, Copsa, hizo notar que, por la diversidad de contratos, cada caso tendrá que analizarse de forma particular. De ello se deduce que no lo descartan a priori, pero que no lo ven como una rebaja aplicable a todas por igual”, señalaron desde la CNDC.

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